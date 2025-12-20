Dompet Ethereum Baru Melonjak saat Analis Memperhatikan Pergerakan Harga ETH yang Besar

Setelah berbulan-bulan aktivitas jaringan yang sporadis dan sebagian besar menurun di blockchain terbesar kedua di dunia, pembuatan dompet baru di Ethereum kembali meningkat pesat dalam seminggu terakhir atau lebih.

Pada saat yang sama, beberapa analis cryptocurrency populer mengklaim bahwa ETH bisa berada di ambang terobosan substansial menuju $3.700.

Pembuatan Dompet ETH Berlanjut Kembali

CryptoPotato melaporkan awal pekan ini bahwa aktivitas jaringan Ethereum telah menurun ke level terendah tahunan, mengindikasikan bahwa partisipasi ritel jelas hilang. Alamat pengiriman aktif turun mendekati 170.000, yang menurut sejarah menunjukkan bahwa trader ritel telah keluar dari pasar atau tidak bersedia bertransaksi.

Penurunan seperti itu biasanya diamati setelah aset yang mendasarinya terkoreksi untuk waktu yang lama, yang telah terjadi pada ETH selama beberapa bulan berturut-turut. Namun, hal ini juga dapat menunjukkan kelelahan penjual dengan permintaan segar di ambang kebangkitan jika jumlah alamat aktif mulai meningkat.

Data terbaru dari Santiment menunjukkan bahwa ini telah terjadi pada beberapa kesempatan dalam dua minggu terakhir. Pada 2 Desember, jumlah dompet ETH yang baru dibuat melonjak ke lebih dari 197.000, sementara angka untuk 15 Desember mencapai lebih dari 195.000. Level ini bahkan lebih tinggi dari puncak Juli, tak lama sebelum aset tersebut naik dan melompat ke ATH baru hampir $5.000.

ETH akan Mengejutkan Investor?

Harga ETH jatuh di bawah $3.000 dan $2.900 awal pekan ini, tetapi berhasil merebut kembali yang terakhir dan hampir melakukan hal yang sama pada pencapaian sebelumnya. Beberapa analis tetap optimis bahwa ada kenaikan besar dalam kartu aset tersebut, dengan Merlijn The Trader mengatakan, "Pergerakan Ethereum Ini Akan Mengejutkan Semua Orang."

Dia membandingkan pengaturan saat ini dengan reli parabolik 2015-2018, menunjukkan bahwa reakumulasi dalam beberapa bulan terakhir dapat membuka pintu untuk lonjakan ETH lainnya terhadap BTC. Altcoin terbesar diperdagangkan sekitar 0,03 terhadap bitcoin, tetapi proyeksinya menunjukkan potensi lonjakan ke 0,12 – level yang terakhir terlihat pada 2017 dan 2018.

Analisis CW menunjukkan kinerja ETH terhadap dolar AS, mengatakan bahwa aset tersebut "mengumpulkan energi setelah pembalikan tren" yang dapat mengirimnya terbang ke tembok jual utama berikutnya di $3.700.

Postingan Dompet Ethereum Baru Melonjak saat Analis Memantau Pergerakan Harga ETH Besar pertama kali muncul di CryptoPotato.