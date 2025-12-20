ETF Ethereum Perpanjang Tren Arus Keluar saat BlackRock ETHA Menjual

ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $75,89 juta pada 19 Desember, memperpanjang tren penurunan menjadi tujuh hari perdagangan berturut-turut.

Ringkasan ETF Ethereum mencatat arus keluar $75,89 juta, memperpanjang tren menjadi tujuh hari.

ETHA milik BlackRock menyumbang semua penebusan sementara ETF ETH lainnya mencatat arus nol.

Arus masuk kumulatif ETF ETH turun menjadi $12,44 miliar saat ETH berjuang di bawah $3.000.

ETHA milik BlackRock menyumbang semua penebusan sementara delapan ETF Ethereum lainnya mencatat aktivitas arus nol.

Total aset bersih yang dikelola untuk ETF Ethereum (ETH) turun menjadi $18,21 miliar per 19 Desember. ETH berjuang untuk merebut kembali level $3.000 di tengah kelemahan pasar kripto yang lebih luas.

Total arus masuk bersih kumulatif di semua dana turun menjadi $12,44 miliar dari $13,15 miliar pada 10 Desember, hari terakhir arus positif.

ETHA milik BlackRock mendorong hari ketujuh berturut-turut penebusan

ETHA milik BlackRock mencatat arus keluar $75,89 juta pada 19 Desember, menandai hari ketujuh berturut-turut penebusan bersih dana tersebut.

ETHE milik Grayscale, FETH milik Fidelity, mini ETH trust milik Grayscale, ETHW milik Bitwise, ETHV milik VanEck, EZET milik Franklin, TETH milik 21Shares, dan QETH milik Invesco semuanya mencatat arus nol.

Tren arus keluar dimulai 11 Desember setelah reli singkat pada 10 Desember ketika ETF menarik $57,58 juta. Tanggal 11 Desember mencatat $42,37 juta penarikan, diikuti oleh $19,41 juta pada 12 Desember.

Data ETF Ethereum: SoSo Value

Penurunan semakin cepat di pertengahan minggu dengan arus keluar $224,78 juta pada 15 Desember dan $224,26 juta pada 16 Desember.

Penebusan mereda menjadi $22,43 juta pada 17 Desember sebelum naik kembali menjadi $96,62 juta pada 18 Desember.

Total nilai yang diperdagangkan turun menjadi $1,71 miliar pada 19 Desember dari $2,15 miliar hari sebelumnya. Periode arus keluar tujuh hari telah menguras lebih dari $685 juta dari ETF Ethereum.

ETHA milik BlackRock mempertahankan arus masuk kumulatif terbesar sebesar $12,67 miliar. Dana ETHE warisan Grayscale mencatat -$5,05 miliar arus keluar bersih sejak dikonversi dari struktur trust. FETH milik Fidelity telah mengumpulkan $2,64 miliar total arus masuk.

ETF Bitcoin mencerminkan kelemahan Ethereum dengan arus keluar $158 juta

ETF Bitcoin (BTC) mencatat arus keluar bersih $158,25 juta pada 19 Desember, memperpanjang tekanan penebusan yang luas di kripto.

IBIT milik BlackRock memimpin penarikan Bitcoin dengan arus keluar $173,58 juta, sementara FBTC milik Fidelity menarik arus masuk $15,33 juta.

Total aset bersih untuk ETF Bitcoin mencapai $114,87 miliar, turun dari $122,43 miliar pada 10 Desember. Total arus masuk bersih kumulatif di seluruh dana Bitcoin mencapai $57,41 miliar.

ETF Bitcoin mengalami arus campuran sepanjang minggu. Tanggal 17 Desember mencatat arus masuk terkuat sebesar $457,29 juta sebelum berbalik menjadi arus keluar $161,32 juta pada 18 Desember.

ETH telah gagal dalam beberapa upaya untuk merebut kembali $3.000 sementara BTC berjuang untuk mempertahankan keuntungan di atas level support terkini.