Prakiraan internal Fundstrat untuk Bitcoin bearish, kontras dengan sikap bullish Tom Lee

Fundstrat telah memperingatkan kliennya untuk bersiap menghadapi kemungkinan penurunan Bitcoin, ETH, dan SOL di awal 2026. Pengungkapan ini datang melalui laporan internal yang bocor yang menunjukkan pandangan bertentangan dengan pernyataan terbaru Tom Lee.

Tangkapan layar dokumen tersebut muncul secara luas di X hari ini, merinci ekspektasi penurunan tajam di paruh pertama 2026. Laporan tersebut memperkirakan bahwa Bitcoin akan turun ke kisaran antara $60.000 dan $65.000, dan ETH akan turun ke kisaran antara $1.800 dan $2.000. Untuk Solana, laporan tersebut memperkirakan penurunan ke kisaran $50 dan $75.

Bitcoin akan turun antara $60K dan $65K bersama dengan ETH di $1,8K dan $2K

Menurut Lee, regulasi pro-bisnis, terutama yang terkait dengan AI, pemilihan paruh waktu yang akan datang, dan kepemimpinan Fed yang baru, mungkin terbukti cocok untuk pasar. Dia menambahkan bahwa pasar akan kembali dengan kuat, tetapi akan memakan waktu setidaknya paruh pertama 2026 untuk kembali. Lee memprediksi bahwa paruh pertama mungkin turun 10 hingga 15% sebelum pemulihan.

Fundstrat belum secara publik mengonfirmasi dokumen tersebut, yang diberi label untuk penggunaan klien eksklusif di bawah kategori 'Crypto – Strategy'. Dokumen tersebut dikaitkan dengan Sean Farrell, kepala strategi aset digital perusahaan. Namun, beberapa akun yang fokus pada crypto mengklaim bahwa dokumen tersebut didistribusikan melalui klien internal.

Meskipun prediksi bearish jangka pendek, sentimen jangka panjang Fundstrat tetap bullish, dengan penurunan jangka pendek diharapkan menciptakan peluang pembelian menjelang pemulihan di paruh kedua 2026.

Lee berbicara di Binance Blockchain Week di Dubai awal bulan ini, mencatat bahwa ETH 'sangat undervalued'. Dia memposisikan jaringan di pusat pergeseran struktural yang didorong oleh tokenisasi aset dunia nyata (RWAs) di seluruh saham, obligasi, real estate, dan produk keuangan di platform smart contract.

Lee mengatakan Ethereum mengalami 'momen 1971'-nya

Tom Lee menggambarkan kinerja Ethereum 2025 sebagai 'momen 1971'-nya. Menurut Lee, setelah lima tahun perdagangan dalam kisaran terbatas, token Ethereum mulai menembus, yang mendorong peningkatan eksposur ETH di Fundstrat.

Lee memperkirakan bahwa ETH dapat mencapai $12.000 berdasarkan rasio rata-rata delapan tahun terhadap Bitcoin, atau sekitar $60.000 hingga $62.000 setelah mencapai rasio 0,25 atau level relatif 2021. Lee juga telah memproyeksikan sebelumnya bahwa Bitcoin akan mencapai $250.000 dalam beberapa bulan, membentuk rekor tertinggi baru sedini Januari 2026, bersama dengan ETH menargetkan $5.500 hingga $15.000 pada akhir 2025.

Di tempat lain, ARK Invest baru-baru ini mengadakan podcast dengan Tom Lee, membahas kebangkitan BitMine ke puncak sebagai pemegang Ethereum korporat. Lee mencatat bahwa tahun ini adalah 'momen ChatGPT' Ethereum melalui tokenisasi dan stablecoin, dan dia memandang ETH melampaui Bitcoin dalam kapitalisasi pasar, menjadi lapisan dasar keuangan Wall Street.

BitMine Immersion Technologies, yang terkait dengan Lee, telah mengumpulkan sekitar 3,9 juta ETH senilai $11,81 miliar, menandainya sebagai perusahaan treasury publik pertama. Kepemilikan BitMine mewakili sekitar 3,28% dari total pasokan ETH.

Pada saat publikasi, ETH diperdagangkan pada $2.985, mewakili penurunan 4,3% selama seminggu terakhir. Harga tersebut menandai penurunan sekitar 42% dari ATH yang tercatat pada Agustus. BTC turun 2,3% selama seminggu terakhir, diperdagangkan pada $88.232 pada saat publikasi.

