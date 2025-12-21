Apakah harga Ethereum naik di atas $3.000 karena dukungan ETH BTC sekitar 0,033?

Apakah harga Ethereum naik di atas $3.000 karena support ETH BTC sekitar 0,033?

Ethereum telah bertahan melawan Bitcoin sejak April 2025 pada level penting di sekitar rasio ETH BTC. Level ini secara aktif dipertahankan menurut beberapa grafik. Pada saat yang sama, data on-chain menunjukkan bahwa tekanan jual lebih rendah dibandingkan awal tahun ini. Juga terlihat bahwa Ethereum sejak musim semi lebih sering berkinerja lebih kuat daripada Bitcoin dalam periode perdagangan yang sama. Bisakah harga Ethereum mendapatkan kembali posisinya melawan Bitcoin? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Harga Ethereum mempertahankan support terhadap Bitcoin Rasio antara Ethereum dan Bitcoin turun tajam di bulan-bulan pertama tahun 2025. Dari level sebelumnya di atas 0,05 BTC per ETH, pasangan trading turun menuju titik terendah sekitar 0,02 BTC. Ini berarti bahwa Ethereum berkinerja jauh lebih lemah daripada Bitcoin selama periode tersebut. Gambaran ini telah berubah sejak April. Di sekitar 0,033 BTC per ETH, minat beli terlihat beberapa kali. Level ini sejak saat itu berfungsi sebagai support penting. Support berarti bahwa bull di sini selalu siap membeli Ethereum ketika rasio mendekati titik ini. Akibatnya, rasio ETH BTC tidak turun lebih jauh. Setelah pemulihan pertama di April, terjadi pemulihan menuju 0,04 BTC. Pada bulan-bulan berikutnya, pasar bergerak sideways dalam rentang tertentu. Ini menunjukkan keseimbangan antara bull dan bear. Tidak adanya titik terendah baru lebih penting daripada tidak adanya breakout ke atas. Volume perdagangan sekarang lebih rendah daripada saat pembalikan kuat di April. Ini sesuai dengan fase di mana pelaku pasar besar membeli tanpa secara agresif menciptakan momentum naik. Fase seperti ini lebih sering terjadi setelah koreksi yang signifikan. Dalam hal ini… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Perubahan struktur terlihat sejak musim semi Menurut analis crypto Belanda Michaël van de Poppe, struktur pasar telah berubah sejak April. Dia mengatakan di X bahwa Ethereum sejak periode itu lebih sering memimpin dalam pasar yang lebih luas. Itu tidak berarti bahwa harga Ethereum terus naik, tetapi modal lebih sering bergerak ke arah ETH segera setelah pasar stabil. Faktor penting di sini adalah posisi Bitcoin. Van de Poppe menunjukkan bahwa terobosan harga Bitcoin di atas level bulat $88.000 dapat menciptakan ruang bagi Ethereum untuk berkinerja lebih kuat. Dalam siklus pasar ETH sebelumnya, pola ini sudah sering terlihat. Segera setelah Bitcoin stabil setelah pergerakan harga yang kuat, perhatian beralih ke altcoin seperti Ethereum. Ini bukan prediksi tetapi observasi berdasarkan fase pasar sebelumnya. Pasar Ethereum saat ini sekali lagi menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan ini, seperti kekuatan relatif ETH terhadap BTC dan tekanan jual yang menurun. $ETH vs. $BTC is still holding the support level, although Bitcoin drove recent Ethereum price action. In that light, I think we'll start to trend up the moment Bitcoin breaks above $88,000. Remember, since April '25, it's been an $ETH market already. pic.twitter.com/67wJWBsRVF — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 19, 2025 Pasar Ethereum stabil setelah pergerakan kuat Di pasar Ethereum, telah terjadi konsolidasi sejak musim panas. Setelah kenaikan kuat di awal tahun, terjadi koreksi menuju level harga yang lebih rendah. Pada November, zona sekitar $2.500 diuji beberapa kali. Level ini bertahan, setelah itu harga Ethereum pulih menuju area saat ini sekitar $3.000. Harga Ethereum menunjukkan kenaikan ringan dalam 24 jam terakhir. Konsolidasi di sini berarti bahwa harga bergerak dalam rentang yang jelas tanpa perubahan harga ekstrem baru. Ini menunjukkan bahwa bull dan bear saling menyeimbangkan. Ini adalah gambaran yang berbeda dari tren yang kuat, di mana candle dengan cepat mencakup jarak yang lebih besar. Volume perdagangan juga tetap stabil. Ini berarti bahwa masih ada perdagangan aktif, tetapi tanpa panik atau euforia. Fase seperti ini sering mengikuti periode dengan pergerakan kuat. Indikator teknis ETH menunjukkan gambaran yang beragam Indikator teknis mengkonfirmasi keseimbangan ini. MACD berada di bawah nol. Itu berarti bahwa momentum rata-rata masih sedikit negatif. MACD mengukur perbedaan antara dua moving average dan digunakan untuk menentukan arah tren. RSI berada di sekitar area tengah. Dengan nilai sekitar 46, tidak ada tekanan beli atau jual yang ekstrem. RSI mengukur seberapa kuat pergerakan harga terkini dibandingkan dengan pergerakan sebelumnya. Nilai di atas 70 sering menunjukkan overheat, sedangkan nilai di bawah 30 menunjukkan tekanan jual yang kuat. Itu bukan kasusnya di sini. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pasar ETH tidak berada dalam fase tren yang jelas. Sebaliknya, stabilitas mendominasi, baik dalam harga maupun momentum. Kekuatan relatif terhadap Bitcoin tetap penting Rasio ETH BTC tetap menjadi pengukur penting. Selama Ethereum tetap di atas zona harga sekitar 0,033 BTC, ada kekuatan relatif. Itu tidak secara otomatis berarti kenaikan dalam dolar, tetapi berarti bahwa Ethereum berkinerja lebih baik daripada Bitcoin dalam periode yang sama. Untuk investor besar dan pihak institusional, ini tentu relevan. Mereka sering melihat kinerja relatif untuk mengalokasikan modal mereka di antara aset. Ketika Ethereum mempertahankan rasio ini, itu tetap lebih menarik sebagai alternatif untuk Bitcoin dalam portofolio crypto. Tidak adanya titik terendah baru sejak April mendukung gambaran ini. Juga tidak adanya gelombang penjualan yang kuat menunjukkan bahwa kapitulasi sebelumnya sudah berlalu. Prospek harga Ethereum Pasar saat ini menunjukkan harga Ethereum yang pulih dari koreksi dalam dan sekarang menunjukkan stabilitas terhadap Bitcoin dan dolar. Beberapa fakta penting tetap berlaku. Support ETH BTC sekitar 0,033 BTC bertahan. Harga Ethereum bergerak sekitar $3.000 dan tetap di atas dasar November sekitar $2.500. Indikator momentum juga tidak menunjukkan ketegangan ekstrem. Selama fakta teknis ini tidak berubah, gambaran tetap utuh bahwa Ethereum sedang mempersiapkan diri untuk fase berikutnya dalam siklus saat ini. Apakah ini juga mengarah pada tren naik baru, terkait dengan perkembangan pasar yang lebih luas, termasuk posisi Bitcoin dan likuiditas makro.

