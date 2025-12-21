Metrik Utama Ethereum Baru Saja Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa – Bisakah Harga Merebut Kembali $3.000?

Pasar derivatif Ethereum menunjukkan tanda-tanda pergeseran menentukan di bawah permukaan, dan aksi harga akan segera kembali di atas level $3.000. Data on-chain menunjukkan perilaku trader di bursa besar bergeser ke fase yang lebih akumulatif.

Meskipun ETH terus bertahan di bawah level harga $3.000 yang secara psikologis penting, metrik ini menunjukkan bahwa pelaku pasar sudah mempersiapkan diri untuk pergerakan bullish dan pengujian arah di hari-hari mendatang.

Rasio Leverage Ethereum Mencetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Data dari platform analitik on-chain CryptoQuant menunjukkan bahwa Estimated Leverage Ratio Ethereum di Binance telah naik menjadi 0,611, level tertinggi yang pernah dicatat untuk metrik ini. Estimated Leverage Ratio membandingkan open interest dengan cadangan bursa, dan ini memberikan wawasan tentang seberapa banyak modal pinjaman yang digunakan trader relatif terhadap likuiditas yang tersedia.

Peningkatan berkelanjutan dalam rasio ini mencerminkan peningkatan selera risiko dari investor. Ini berarti bahwa trader melakukan posisi leverage yang lebih besar dengan mengantisipasi pergerakan harga yang menguntungkan. Pembacaan saat ini melampaui puncak siklus sebelumnya, dan lingkungan ini dapat memperkuat pergerakan harga, karena bahkan perubahan harga spot yang sederhana dapat memicu likuidasi besar ketika leverage meningkat.

Ethereum: Estimated Leverage Ratio – Binance: CryptoQuant

Metrik penting lainnya menunjukkan peningkatan permintaan Ethereum bersamaan dengan leverage rekor. Metrik ini dalam bentuk Taker Buy Sell Ratio, yang baru-baru ini melonjak menjadi 1,13 di Binance. Ini menarik karena level ini terakhir diamati pada September 2023. Pembacaan di atas 1 menunjukkan bahwa pelaku pasar mengeksekusi lebih banyak order beli daripada order jual.

Kombinasi permintaan taker yang kuat dan leverage yang meningkat mengungkapkan bahwa optimisme kini mendominasi sentimen jangka pendek. Grafik di bawah ini menunjukkan lonjakan dalam Taker Buy Sell Ratio lebih sering bertepatan dengan periode volatilitas yang meningkat. Tekanan beli ini sekarang terlihat jelas, dengan Ethereum diperdagangkan sekitar $2.900 dalam beberapa jam terakhir, dan ini berarti banyak trader memposisikan diri menjelang potensi upaya untuk merebut kembali $3.000.

Ethereum: Taker Buy Sell Ratio – Binance. Sumber: CryptoQuant

Analis Memetakan Jalur Ethereum Kembali di Atas $3.000

Menambahkan perspektif berbasis harga pada sinyal on-chain, analis kripto Ted Pillows telah menguraikan peta jalan teknis yang jelas untuk pergerakan Ethereum selanjutnya. Menurut analisisnya, ETH baru-baru ini menyentuh zona permintaan penting antara $2.700 dan $2.800 dan telah mulai rebound dari area tersebut. Pergerakan ini terjadi ketika Ethereum turun di bawah $3.000 lagi minggu ini untuk mencapai level terendah $2.781 pada 18 Desember, yang disorot pada grafik di bawah ini sebagai pita support utama.

Grafik Harga Ethereum. Sumber: @TedPillows Di X

Pillows mencatat bahwa mempertahankan zona support ini menjaga struktur bullish tetap utuh. Jika pembeli terus mempertahankan kisaran $2.700-$2.800, Ethereum dapat membangun momentum yang cukup untuk mendorong ke wilayah $3.100 hingga $3.200. Zona tersebut juga berada tepat di atas level $3.000 yang secara psikologis penting.

Skenario downside sama jelasnya. Kegagalan untuk mempertahankan support saat ini akan membuat Ethereum terekspos pada pullback yang lebih dalam, dengan grafik menunjuk ke arah pengujian ulang potensial di level $2.500.

Gambar unggulan dari Pexels, grafik dari TradingView