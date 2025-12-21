Harga Bitcoin Bersiap untuk Gejolak saat Kadaluarsa Opsi Rekor $23 Miliar Mengancam Lonjakan Volatilitas 2026

Wawasan Utama:

Opsi Bitcoin senilai $23 Miliar akan kedaluwarsa pada 26 Desember dalam peristiwa kedaluwarsa terbesar yang pernah ada.

Volatilitas tersirat terkompresi menjadi 44% di seluruh tenor karena posisi akhir tahun berubah defensif.

Volatilitas pasca-kedaluwarsa diperkirakan akan melonjak saat trader memposisikan ulang menjelang katalis Januari.

Harga Bitcoin memasuki minggu-minggu terakhir tahun 2025 di bawah tekanan yang meningkat karena sekitar $23 miliar kontrak opsi Bitcoin (BTC) akan kedaluwarsa pada 26 Desember.

Kedaluwarsa rekor tersebut mengancam akan memperkuat volatilitas menuju 2026, dengan trader memposisikan diri untuk pergerakan harga yang signifikan setelah mekanisme lindung nilai akhir tahun direset.

Glassnode menyoroti pada 19 Desember bahwa Bitcoin spot tetap terjebak dalam kisaran terkini meskipun kedaluwarsa opsi besar-besaran semakin dekat.

Kombinasi partisipasi yang melambat, metrik volatilitas yang terkompresi, dan posisi defensif menunjukkan pasar bersiap untuk aksi harga yang terkendali hingga akhir tahun sebelum turbulensi kembali pada Januari.

Aktivitas opsi mendingin selama sebulan terakhir, dengan arus yang tampak lebih ringan dibanding periode sebelumnya. Perlambatan ini menandakan keyakinan yang lebih rendah di balik narasi bullish, meskipun permintaan untuk perlindungan put tetap ada.

Ini menciptakan postur defensif di pasar opsi, bahkan saat harga Bitcoin bertahan di atas level support kunci.

Harga Bitcoin: Metrik Volatilitas Menjadi Fokus untuk Aksi Jangka Pendek

Volatilitas tersirat untuk harga Bitcoin menurun di seluruh kurva, menunjukkan permintaan yang lebih lemah untuk lindung nilai jangka pendek dan leverage naik. Pasar memperkirakan perilaku harga yang lebih terkendali saat 2025 berakhir.

Volatilitas tersirat at-the-money berada di sekitar 44% di seluruh tenor, turun lebih dari 10 poin volatilitas dari level tertinggi baru-baru ini. Kompresi volatilitas tersirat mencerminkan dinamika akhir tahun di mana penjual volatilitas mendapatkan carry saat IV menurun.

Volatilitas Tersirat ATM Opsi Bitcoin (BTC) | Sumber: Glassnode

Premi risiko volatilitas satu minggu tetap positif sejak pertemuan FOMC terakhir, menguntungkan penjual yang mengumpulkan premi sementara arus lindung nilai menjaga pergerakan terealisasi tetap terkendali.

Skew dua puluh lima delta tetap di wilayah put, yang berarti put diperdagangkan lebih kaya daripada call. Skew positif menunjukkan risiko penurunan telah dihargai ke dalam pasar opsi Bitcoin.

Pola ini berbeda dari struktur skew yang biasanya terlihat menjelang upaya breakout yang bersih, di mana permintaan call akan mendorong skew menjadi negatif.

Arus opsi condong ke arah put minggu ini, meskipun volume tetap moderat. Posisi dealer tampak long gamma menuju akhir tahun, yang secara mekanis menekan volatilitas spot.

Volume Opsi Bitcoin (BTC) | Sumber: Glassnode

Posisi long gamma mengharuskan dealer untuk menyeimbangkan kembali lindung nilai dengan membeli saat kelemahan dan menjual saat kekuatan, meredam pergerakan harga Bitcoin.

Kedaluwarsa Opsi Bitcoin Rekor untuk Mereset Struktur Pasar

Kedaluwarsa 26 Desember merupakan peristiwa kedaluwarsa opsi Bitcoin terbesar dalam catatan. Reset ini akan menghapus posisi yang ada dan eksposur dealer, secara fundamental mengubah mekanisme lindung nilai yang menjaga volatilitas terkendali sepanjang Desember.

Pasar opsi Bitcoin telah tumbuh pesat selama setahun terakhir, membuat mekanisme lindung nilai semakin penting untuk memahami perilaku harga spot. Saat kontrak kedaluwarsa dan posisi bergulir ke depan, penekanan mekanis volatilitas diperkirakan akan terangkat.

Trader mengantisipasi volatilitas akan meningkat setelah Tahun Baru saat posisi baru terbentuk. Dua katalis spesifik muncul pada Januari yang mengancam akan menyuntikkan turbulensi baru ke dalam aksi harga Bitcoin.

Katalis pertama berpusat pada keputusan MSCI 15 Januari yang dapat mengeluarkan perusahaan treasury aset digital dari indeksnya. MSCI mengusulkan untuk menghapus perusahaan yang kepemilikan cryptocurrency-nya melebihi 50% dari total aset dari indeksnya, secara langsung menargetkan perusahaan seperti Strategy.

Strategy mengecam proposal tersebut sebagai diskriminatif, dengan alasan ambang batas 50% secara tidak adil menghukum perusahaan dengan strategi treasury Bitcoin. Potensi pengusiran dari indeks menciptakan ketidakpastian bagi harga saham perusahaan-perusahaan ini dan dapat memaksa reposisi dalam lindung nilai Bitcoin terkait.

Trader memperkirakan peningkatan aktivitas lindung nilai menjelang keputusan MSCI saat perusahaan treasury dan pemangku kepentingan mereka bersiap untuk volatilitas potensial. Permintaan lindung nilai ini akan muncul tepat saat kedaluwarsa 26 Desember menghapus posisi yang ada, berpotensi memperkuat pergerakan harga Bitcoin.

Katalis kedua melibatkan arus call-overwriting yang diperbarui yang diperkirakan pada Januari. Strategi call overwriting, di mana investor menjual opsi call terhadap kepemilikan Bitcoin untuk menghasilkan pendapatan, telah memberikan tekanan jual yang stabil pada volatilitas naik sepanjang 2024.

Saat posisi direset setelah kedaluwarsa, program call-overwriting baru diperkirakan akan diluncurkan.

Arus ini dapat membatasi kenaikan Bitcoin pada awalnya. Namun, jika harga spot menembus level strike terkonsentrasi di mana trader menjual call, ini juga dapat menciptakan kondisi untuk pergerakan tajam.

Interaksi antara pasokan call-overwriting dan permintaan pembelian yang diperbarui mengancam akan menghasilkan aksi whipsaw.

Posisi Defensif Mendominasi Akhir Tahun

Kombinasi arus yang berat put, volatilitas tersirat yang terkompresi, dan skew positif menunjukkan posisi defensif. Pasar mengantisipasi harga Bitcoin akan tetap terikat kisaran melalui kedaluwarsa 26 Desember, dengan peserta menunjukkan minat terbatas untuk taruhan arah yang agresif.

Carry trade mendominasi karena penjual volatilitas mengumpulkan premi dari level volatilitas tersirat yang meningkat yang melebihi pergerakan terealisasi.

Carry Trade Bitcoin (BTC) dengan Opsi | Sumber: Glassnode

Dinamika ini menjaga pasar opsi secara struktural short volatilitas menuju kedaluwarsa, menyiapkan potensi untuk repricing tajam jika volatilitas aktual melonjak.

Posisi long gamma dealer hingga akhir tahun memberikan dukungan mekanis untuk aksi harga Bitcoin yang terkendali. Setelah kedaluwarsa dihapus dan posisi gamma direset, kekuatan penstabil ini akan berkurang.

Kombinasi lindung nilai yang kedaluwarsa, posisi yang didorong katalis baru, dan gamma dealer yang berkurang menciptakan kondisi untuk volatilitas yang meningkat pada awal 2026.

Perilaku harga Bitcoin pada Januari akan sangat bergantung pada seberapa agresif trader memposisikan ulang setelah reset 26 Desember.

Keputusan MSCI dan arus call-overwriting merupakan katalis konkret yang dapat memicu volatilitas. Namun, struktur pasar yang mendasari setelah kedaluwarsa rekor akan menentukan apakah pergerakan terbukti berkelanjutan atau berumur pendek.