'Musim Altcoin belum berakhir' – Mengapa 2026 mungkin menjadi tahun yang patut ditunggu

<div class="entry-content">
<div>
<div class="single-post-author">
<div class="single-post-author-top">
<p>Jurnalis</p>
</div>
<p><span class="mvp-post-date updated">Diposting: 21 Desember 2025<br></span><br></p>
</div>
</div>
<div>
<p>Altseason sekali lagi menjadi janji favorit pasar, dengan ekspektasi hingga 2026. Namun untuk saat ini, Bitcoin [BTC] masih memegang kendali penuh.</p>
<p>Sementara itu, co-founder BitMEX Arthur Hayes berpendapat bahwa keuntungan altcoin tidak pernah benar-benar hilang... mereka hanya berpindah. Pertanyaannya kemudian, bukan kapan altseason tiba, tetapi di mana ia sudah berlangsung.</p>
<h2><strong>2026 – Tahun altcoin?</strong></h2>
<p>Komunitas kripto sudah menantikan tahun depan untuk melihat harapan. Grafik berikut menunjukkan alasannya: reli altcoin pada 2018 dan 2021, diikuti oleh periode panjang performa yang kurang baik.</p>
<div id="attachment_555136" style="width:1804px" class="wp-caption aligncenter">
<p>Sumber: X</p>
</div>
<p>Saat ini, altcoin sekali lagi mendekati level support jangka panjang terhadap BTC, mirip dengan fase pra-altseason sebelumnya. Namun alih-alih breakout segera, banyak proyeksi sekarang menunjuk 2026 sebagai jendela utama berikutnya.</p>
<p>Grafik mengatakan altseason bisa terjadi, tetapi saat ini, kesabaran sedang diperhitungkan.</p>
<p>Kehati-hatian itu terlihat.</p>
<div id="attachment_555156" style="width:1608px" class="wp-caption aligncenter">
<p>Sumber: TradingView</p>
</div>
<p>Pada saat penulisan, dominasi Bitcoin telah naik kembali ke sekitar 59,6%, bertahan di dekat level tertinggi baru-baru ini daripada berbalik arah.</p>
<p>Modal masih terkonsentrasi pada BTC. Pada saat yang sama, indeks altcoin season berada di 35, jauh di bawah ambang batas yang membawa performa unggul altcoin.</p>
<p>Altseason hanya dimulai setelah dominasi BTC runtuh secara tegas dan indeks mempertahankan pembacaan yang lebih tinggi.</p>
<div id="attachment_555157" style="width:1377px" class="wp-caption aligncenter">
<p>Sumber: Coinglass</p>
</div>
<div class="flex flex-col text-sm">
<div>
<div>
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div>
<div>
<div>
<p><span style="font-weight:400">Para ahli industri mengharapkan altseason tahun depan, meskipun alasan mereka bervariasi.</span></p>
<p><span style="font-weight:400">Ethereum [ETH] secara historis memimpin reli altcoin. Pola ini bisa terulang, terutama karena aktivitas institusional tumbuh. Misalnya, JPMorgan baru-baru ini meluncurkan dana on-chain di Ethereum. Pada saat yang sama, volume stablecoin telah mencapai rekor tertinggi.</span></p>
<p><span style="font-weight:400">Secara bersama-sama, perkembangan ini memperkuat kasus untuk potensi altseason yang didorong oleh Ethereum pada 2026.</span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Seperti yang dikatakan Kevin Rusher, pendiri RAAC, kepada AMBCrypto,</p>
<h2><strong>Altseason selalu ada di sekitar, tetapi... </strong></h2>
<p>Namun, Arthur Hayes memiliki cara berbeda untuk melihat pasar. Menurutnya, altcoin season bukan momen tunggal yang ditunggu semua orang; itu adalah sesuatu yang selalu terjadi di suatu tempat.</p>
<p>Alasan mengapa banyak trader merasa telah "melewatkannya," menurutnya, adalah karena mereka memiliki aset yang salah. Hayes mengatakan dalam podcast baru-baru ini,</p>
<p>Dia memperingatkan agar tidak mengharapkan siklus berikutnya mencerminkan yang sebelumnya, di mana token dan narasi yang sama berulang. Kali ini, pemenangnya berbeda.</p>
<p>Dia menyebutkan contoh seperti Hyperliquid, yang melonjak dari harga peluncuran digit tunggal rendah ke keuntungan besar, dan Solana, yang bangkit tajam setelah runtuh pada 2022.</p>
<hr>
<h2>Pemikiran Akhir</h2>
<ul>
<li><em>Bitcoin masih mendominasi hari ini, tetapi altseason mungkin terjadi pada 2026. </em></li>
<li><em>Arthur Hayes mencatat bahwa keuntungan altcoin sebenarnya sudah terjadi. </em></li>
</ul>
<div class="post-nav">
<div class="next-blog">
Selanjutnya: Bisakah Ethena bertahan di $0,20 setelah 101M ENA membanjiri exchange?
</div>
</div>
</div>
<p>Sumber: https://ambcrypto.com/altcoin-season-isnt-gone-why-2026-may-be-the-year-to-watch/</p>
</div>
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.