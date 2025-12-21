'Musim Altcoin belum berakhir' – Mengapa 2026 mungkin menjadi tahun yang patut ditunggu

<div class="entry-content"> <div> <div class="single-post-author"> <div class="single-post-author-top"> <p>Jurnalis</p> </div> <p><span class="mvp-post-date updated">Diposting: 21 Desember 2025<br></span><br></p> </div> </div> <div> <p>Altseason sekali lagi menjadi janji favorit pasar, dengan ekspektasi hingga 2026. Namun untuk saat ini, Bitcoin [BTC] masih memegang kendali penuh.</p> <p>Sementara itu, co-founder BitMEX Arthur Hayes berpendapat bahwa keuntungan altcoin tidak pernah benar-benar hilang... mereka hanya berpindah. Pertanyaannya kemudian, bukan kapan altseason tiba, tetapi di mana ia sudah berlangsung.</p> <h2><strong>2026 – Tahun altcoin?</strong></h2> <p>Komunitas kripto sudah menantikan tahun depan untuk melihat harapan. Grafik berikut menunjukkan alasannya: reli altcoin pada 2018 dan 2021, diikuti oleh periode panjang performa yang kurang baik.</p> <div id="attachment_555136" style="width:1804px" class="wp-caption aligncenter"> <p>Sumber: X</p> </div> <p>Saat ini, altcoin sekali lagi mendekati level support jangka panjang terhadap BTC, mirip dengan fase pra-altseason sebelumnya. Namun alih-alih breakout segera, banyak proyeksi sekarang menunjuk 2026 sebagai jendela utama berikutnya.</p> <p>Grafik mengatakan altseason bisa terjadi, tetapi saat ini, kesabaran sedang diperhitungkan.</p> <p>Kehati-hatian itu terlihat.</p> <div id="attachment_555156" style="width:1608px" class="wp-caption aligncenter"> <p>Sumber: TradingView</p> </div> <p>Pada saat penulisan, dominasi Bitcoin telah naik kembali ke sekitar 59,6%, bertahan di dekat level tertinggi baru-baru ini daripada berbalik arah.</p> <p>Modal masih terkonsentrasi pada BTC. Pada saat yang sama, indeks altcoin season berada di 35, jauh di bawah ambang batas yang membawa performa unggul altcoin.</p> <p>Altseason hanya dimulai setelah dominasi BTC runtuh secara tegas dan indeks mempertahankan pembacaan yang lebih tinggi.</p> <div id="attachment_555157" style="width:1377px" class="wp-caption aligncenter"> <p>Sumber: Coinglass</p> </div> <div class="flex flex-col text-sm"> <div> <div> <div class="flex max-w-full flex-col grow"> <div> <div> <div> <p><span style="font-weight:400">Para ahli industri mengharapkan altseason tahun depan, meskipun alasan mereka bervariasi.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Ethereum [ETH] secara historis memimpin reli altcoin. Pola ini bisa terulang, terutama karena aktivitas institusional tumbuh. Misalnya, JPMorgan baru-baru ini meluncurkan dana on-chain di Ethereum. Pada saat yang sama, volume stablecoin telah mencapai rekor tertinggi.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Secara bersama-sama, perkembangan ini memperkuat kasus untuk potensi altseason yang didorong oleh Ethereum pada 2026.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Seperti yang dikatakan Kevin Rusher, pendiri RAAC, kepada AMBCrypto,</p> <h2><strong>Altseason selalu ada di sekitar, tetapi... </strong></h2> <p>Namun, Arthur Hayes memiliki cara berbeda untuk melihat pasar. Menurutnya, altcoin season bukan momen tunggal yang ditunggu semua orang; itu adalah sesuatu yang selalu terjadi di suatu tempat.</p> <p>Alasan mengapa banyak trader merasa telah "melewatkannya," menurutnya, adalah karena mereka memiliki aset yang salah. Hayes mengatakan dalam podcast baru-baru ini,</p> <p>Dia memperingatkan agar tidak mengharapkan siklus berikutnya mencerminkan yang sebelumnya, di mana token dan narasi yang sama berulang. Kali ini, pemenangnya berbeda.</p> <p>Dia menyebutkan contoh seperti Hyperliquid, yang melonjak dari harga peluncuran digit tunggal rendah ke keuntungan besar, dan Solana, yang bangkit tajam setelah runtuh pada 2022.</p> <hr> <h2>Pemikiran Akhir</h2> <ul> <li><em>Bitcoin masih mendominasi hari ini, tetapi altseason mungkin terjadi pada 2026. </em></li> <li><em>Arthur Hayes mencatat bahwa keuntungan altcoin sebenarnya sudah terjadi. </em></li> </ul> <div class="post-nav"> <div class="next-blog"> Selanjutnya: Bisakah Ethena bertahan di $0,20 setelah 101M ENA membanjiri exchange? </div> </div> </div> <p>Sumber: https://ambcrypto.com/altcoin-season-isnt-gone-why-2026-may-be-the-year-to-watch/</p> </div>