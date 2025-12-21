BursaDEX+
Postingan F2Pool Co-Founder Wang Chun Mengungkapkan 50 Juta USDT Hilang Akibat Serangan Phishing, 490 BTC Dicuri dan 10 BTC Tersisa muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Co-Founder F2Pool Wang Chun Ungkap Kehilangan 50 Juta USDT Akibat Serangan Phishing, 490 BTC Dicuri dan 10 BTC Tersisa

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 16:22
COINOTAG News melaporkan pada 21 Desember bahwa insiden phishing menyebabkan kerugian 50 juta USDT, menandakan risiko berkelanjutan dalam ruang kripto. Co-founder F2Pool Wang Chun menyebut peristiwa tersebut sangat disayangkan dan menyoroti celah keamanan dalam infrastruktur kripto. Kasus ini menekankan perlunya protokol keamanan yang lebih kuat, pengelolaan kunci, dan pemantauan proaktif di seluruh bursa dan pool.

Chun kemudian mengenang kecurigaan masa lalu tentang kebocoran private-key dan menjelaskan pengujian alamat tersebut dengan mengirim 500 BTC untuk memverifikasinya. Penyerang tampaknya memindahkan 490 BTC, meninggalkan 10 BTC, menggambarkan bahwa ekfiltrasi sebagian dapat terjadi dalam skema phishing.

Kejadian ini berfungsi sebagai pengingat bagi pelaku pasar untuk memprioritaskan cold storage, konfigurasi multi-signature, dan kesadaran phishing yang ketat. Seiring sektor ini berkembang, pelaporan insiden yang transparan dan kontrol risiko yang kuat tetap krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/f2pool-co-founder-wang-chun-reveals-50-million-usdt-lost-to-phishing-attack-490-btc-stolen-and-10-btc-left

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

