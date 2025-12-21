BursaDEX+
PANews melaporkan pada 21 Desember bahwa 10x Research merilis tinjauan pasar kripto mingguan mereka, mencatat bahwa harga Bitcoin tetap rendah karena ketidakpastian kebijakan global

10x Research: Perusahaan penambangan BTC dan perusahaan kripto berkinerja buruk minggu ini, dan pasar belum membalikkan tren penurunannya.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/21 17:26
PANews melaporkan pada 21 Desember bahwa 10x Research merilis tinjauan pasar kripto mingguan mereka, mencatat bahwa harga Bitcoin tetap rendah karena ketidakpastian kebijakan global dan penundaan legislatif, dan penurunan pasar belum berbalik. Kinerja keseluruhan perusahaan kripto yang diperdagangkan secara publik buruk. Peluncuran produk baru Coinbase gagal mengimbangi kelemahan pasar secara keseluruhan, dan harga saham Strategy tetap lemah. Meskipun ARK Invest meningkatkan kepemilikannya di BitMine, hal itu tidak mendongkrak harga saham. Di antara perusahaan penambangan Bitcoin, Bitdeer menghadapi tekanan gugatan class-action, pendapatan CleanSpark tidak memenuhi ekspektasi dan menghadapi penjualan oleh orang dalam, Iren menerima peringkat netral dan harga sahamnya menurun, dan meskipun TeraWulf menyelesaikan putaran pendanaan besar, harga sahamnya tetap turun karena dilusi ekuitas.

