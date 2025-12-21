IBIT BlackRock Menarik Miliaran, Meski Bitcoin Mengalami Penurunan Tahunan

TLDR

IBIT BlackRock mencatat aliran masuk ETF senilai $25 miliar pada tahun 2025 meskipun BTC turun 9,6%.

mencatat IBIT adalah satu-satunya ETF 25 teratas berdasarkan aliran masuk pada tahun 2025 yang mencatatkan pengembalian negatif.

Aliran masuk IBIT melampaui SPDR Gold ETF, yang mencatatkan keuntungan tahunan 65%.

IBIT diluncurkan pada Januari 2024 dan sekarang termasuk di antara ETF Bitcoin spot teratas di AS.

Permintaan investor untuk eksposur Bitcoin melalui produk keuangan yang diatur terus tumbuh pada tahun 2025, meskipun harga aset tersebut mengalami penurunan. iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock mencatatkan lebih dari $25 miliar dalam aliran masuk bersih tahun ini, menempati peringkat keenam di antara semua ETF AS. Meskipun Bitcoin mengalami penurunan hampir 10% hingga saat ini, investor mempertahankan kepercayaan pada IBIT, menyoroti pergeseran menuju adopsi jangka panjang Bitcoin sebagai kelas aset institusional.

IBIT Mengungguli ETF Sejenis dalam Aliran Masuk Meskipun Pengembalian Negatif

Kinerja IBIT menonjol di antara 25 ETF teratas berdasarkan aliran masuk pada tahun 2025. Menurut analis Bloomberg Eric Balchunas, IBIT adalah satu-satunya dana dalam kelompok tersebut yang mencatatkan pengembalian negatif untuk tahun ini. Meski begitu, dana ini melampaui SPDR Gold ETF (GLD), yang naik 65% pada tahun 2025 tetapi hanya membawa $20,8 miliar—kurang dari $25 miliar milik IBIT.

ETF S&P 500 Vanguard (VOO) memimpin dengan aliran masuk $145 miliar, sementara ETF S&P 100 iShares (OEF) berada di peringkat ke-25 dengan $10 miliar. Posisi IBIT di tempat keenam meskipun Bitcoin turun 9,6% mencerminkan minat investor terhadap eksposur jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Kinerja ini menandakan kepercayaan terhadap masa depan Bitcoin, terutama ketika diakses melalui kendaraan investasi yang diatur.

Perilaku Pasar Bergeser Menuju Alokasi Kripto Jangka Panjang

Balchunas mengatakan bahwa aliran masuk IBIT, bahkan selama tahun yang buruk bagi Bitcoin, menunjukkan kematangan yang semakin meningkat di kalangan investor. Alih-alih mengejar momentum, banyak yang kini melihat Bitcoin sebagai alokasi strategis dalam portofolio yang terdiversifikasi. Dia mencatat bahwa aliran ini menyerupai perilaku yang lebih umum di antara pemegang jangka panjang daripada pedagang spekulatif.

Kinerja IBIT menunjukkan bahwa investor semakin memprioritaskan kemudahan akses, pengawasan regulasi, dan kustodian aset yang disediakan ETF. Diluncurkan pada Januari 2024, IBIT telah menjadi salah satu ETF Bitcoin spot paling populer di AS, menarik perhatian dari investor ritel maupun institusional yang mencari eksposur yang diatur.

Pertumbuhan ETF Bitcoin Mungkin Meningkat Jika Pasar Rebound

Analis percaya kemampuan IBIT untuk menarik modal selama tahun dengan pengembalian negatif memposisikannya untuk aliran masuk yang lebih besar dalam siklus bull masa depan. Jika Bitcoin memasuki fase pertumbuhan, dana tersebut dapat memperoleh manfaat dari kepemimpinan awalnya dan pengakuan luas di pasar ETF. Reputasi yang sudah mapan dan jaringan distribusi BlackRock juga berkontribusi pada daya tarik dana tersebut.

Pertumbuhan IBIT pada tahun 2025 mencerminkan perubahan perspektif terhadap investasi Bitcoin. Alih-alih perdagangan jangka pendek, investor tampaknya lebih bersedia mengadopsi pandangan jangka panjang melalui produk yang stabil dan diatur. Dengan minat yang terus berlanjut terhadap Bitcoin sebagai aset portofolio, IBIT mungkin tetap menjadi kendaraan utama untuk eksposur kripto di tahun-tahun mendatang.

Postingan IBIT BlackRock Menarik Miliaran, Bahkan dengan Penurunan Tahunan Bitcoin muncul pertama kali di CoinCentral.