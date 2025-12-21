Prediksi Harga Bitcoin ke $100k: Berikut Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Wawasan Utama:

Prediksi harga Bitcoin menuju $100k semakin mendapat perhatian di tengah fase konsolidasi.

Harga BTC terus berkonsolidasi antara $88k dan $90k dalam beberapa hari terakhir.

Seorang analis terkemuka memprediksi potensi pembalikan BTC USD menuju $120k.

Para ahli pasar tampaknya tetap bullish pada prediksi harga Bitcoin menuju $100.000 meskipun pergerakan kripto unggulan ini stagnan. Sebagai konteks, harga BTC terus berkonsolidasi selama beberapa hari terakhir dan kesulitan menembus level $90.000.

Namun, menurut analis pasar, kripto ini mungkin mendekati akhir fase bearish-nya, menunjukkan pemulihan kuat di depan. Mempertimbangkan hal itu, para ahli pasar terus memantau perkembangan fundamental di pasar yang mungkin mempengaruhi pergerakan pasar yang lebih luas ke depan.

Sebagai konteks, kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) baru-baru ini menarik perhatian para trader. Namun, tampaknya berita tersebut sudah diperhitungkan dan tidak memiliki dampak besar pada harga BTC.

Di sisi lain, antisipasi atas potensi reli Santa untuk harga Bitcoin USD semakin memicu sentimen pasar. Jadi, di sini kami mengeksplorasi level harga Bitcoin utama yang mungkin mengisyaratkan potensi pergerakan aset di masa depan.

Prediksi harga Bitcoin terbaru sebesar $100k muncul ketika harga BTC mencatat kenaikan sedikit sebesar 0,5% hari ini. Saat penulisan, harga BTC USD diperdagangkan di $88.600, tetapi volume perdagangannya turun 53% menjadi $16 miliar.

Khususnya, kripto ini telah berkonsolidasi antara $87.850 dan $89.027 dalam 24 jam terakhir. Selama 30 hari terakhir, kripto ini telah menyentuh tertinggi $94.601 dan terendah $80.659, mencerminkan skenario yang sangat volatile di pasar.

Sementara itu, tampaknya minat institusional yang melemah juga membebani sentimen pasar yang lebih luas. Sebagai konteks, ETF Bitcoin Spot AS telah mencatat arus keluar sebesar $158,3 juta pada 19 Desember.

Arus keluar dipimpin oleh BlackRock IBIT, yang sendirian telah menyumbang $173,6 juta terhadap total arus keluar pada 19 Desember. Selain itu, arus keluar mingguan ke instrumen investasi tersebut tercatat sebesar $497 juta, dengan hanya satu hari arus masuk.

Aliran Dana ETF Bitcoin Spot AS | Sumber: Farside Investors

Prediksi Harga Bitcoin Menuju $100.000

Di tengah skenario yang tidak menentu di pasar, para ahli terus mendukung prediksi harga Bitcoin $100k, yang telah menarik perhatian para trader. Sebagai konteks, dalam postingan X baru-baru ini, analis Ted mencatat bahwa fase konsolidasi harga BTC USD saat ini kemungkinan akan berlanjut hingga akhir pekan.

Selain itu, ia mengatakan bahwa minggu depan akan "sangat krusial" untuk harga Bitcoin dan mungkin menyaksikan volatilitas penurunan. Meskipun demikian, ahli tersebut mengatakan bahwa kripto ini mungkin menyaksikan pembalikan cepat setelah tren penurunan.

Prediksi Harga Bitcoin | Sumber: Ted Pillows, X

Grafiknya bahkan mengisyaratkan potensi lonjakan harga BTC menuju $98.000 atau bahkan $102.000 dalam fase pembalikan. Menggaungkan sentimen serupa, analis Captain Faibik mengatakan bahwa koreksi Bitcoin "selesai," mengisyaratkan potensi lonjakan di depan.

Analisis Harga BTC | Sumber: Captain Faibik, X

Khususnya, grafik yang ia bagikan menunjukkan potensi lonjakan harga Bitcoin menuju $120.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun fase konsolidasi sekarang, harga BTC USD sedang bersiap untuk pembalikan kuat di depan, berpotensi menargetkan resistensi $100k.