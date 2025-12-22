'Terlalu kacau untuk diprediksi' – Bisakah Bitcoin benar-benar bertahan dari volatilitas 2026?

Tidak ada konsensus analis untuk prospek harga Bitcoin pada tahun 2026.

Dalam memo klien terbaru, Fundstrat memperingatkan pasar yang bergejolak dan potensi penurunan BTC menuju zona $60K–$65K.

Kepala Strategi Kripto Fundstrat, Sean Farrell, mengatakan kelelahan arus masuk ETF dan penjualan penambang pasca-halving dapat memberi tekanan pada harga dalam jangka pendek.

Sumber: Fundstrat

Ini bertentangan dengan kepala riset dana, Tom Lee, yang secara publik menyerukan rekor tertinggi baru sebesar $200K pada awal Januari, memicu kebingungan dan reaksi negatif komunitas.

Namun Fundstrat bukan satu-satunya yang bearish di awal 2026.

Prospek Bitcoin yang beragam di 2026

Kepala riset Galaxy, Alex Thorn, memandang 2026 sebagai "terlalu kacau untuk diprediksi." Dia menambahkan bahwa ATH baru "masih mungkin," tetapi ketidakpastian tinggi menjelang pemilihan.

Namun, Thorn yakin akan mencapai $250K pada tahun 2027.

Sebaliknya, Bitwise dan Grayscale memproyeksikan ATH baru di semester pertama 2026, mengutip permintaan untuk aset safe haven dan arus masuk ETF yang diperbarui.

Bagi Thorn, struktur dapat merebut kembali momentum bullish hanya jika BTC melonjak di atas $100K-$105K dalam jangka menengah.

Struktur sideways jangka pendek

Dalam jangka pendek, bagaimanapun, analis mencatat bahwa arah Bitcoin berikutnya dapat ditentukan setelah Hari Natal. Sekitar $23 miliar opsi Bitcoin [BTC] akan berakhir pada 26 Desember, menunjuk pada akhir tahun yang kemungkinan volatil.

Menurut analis James Van Straten, dana-dana besar telah aktif melakukan hedging di sekitar $85K-$90K dan kadaluarsa pada 26 Desember akan menghapus dinding ini (teori Gamma flush).

Sumber: X

Di front ETF, minggu lalu, investor menarik hampir $500 juta dari produk tersebut, menggarisbawahi mode risk-off secara keseluruhan selama pembaruan makro yang berat.

Namun, permintaan ETF yang lemah sejak Oktober dapat lebih menekan harga pada level saat ini.

Sumber: Soso Value

Pemikiran Akhir

Dana-dana besar dan manajer aset terpecah mengenai proyeksi BTC di 2026.

Analis memperkirakan arah jangka pendek berikutnya akan ditentukan setelah 26 Desember.