BTC, Ether, Solana, XRP, Cardano Bereaksi Saat Trump Memprediksi 'Musim Pengembalian Pajak Terbesar' ⋆ ZyCrypto

Mata uang kripto sedang mengalami reli setelah Presiden AS Donald Trump memperkirakan musim pengembalian pajak besar akan datang pada tahun 2026. Setelah pengumuman tersebut, BTC, ETH, XRP, SOL, dan ADA mencatat kenaikan 24 jam yang mengesankan, berupaya menghapus kerugian besar sejak awal Desember.

Mata Uang Kripto Melonjak di Tengah Janji Pengembalian Pajak Trump

Janji Trump tentang musim pengembalian pajak besar yang akan datang telah memicu antusiasme investor mata uang kripto. Dalam pidato baru-baru ini, Presiden AS mencatat bahwa warga Amerika dapat mengharapkan pengembalian pajak yang lebih besar pada tahun 2026 sebagai hasil dari "undang-undang besar yang indah" yang diberlakukan pada bulan Juli.

"Banyak keluarga akan menghemat antara $11.000 dan $20.000 per tahun," kata Trump. "Musim semi mendatang diproyeksikan menjadi musim pengembalian pajak terbesar sepanjang masa."

Setelah pengumuman tersebut, mata uang kripto teratas melonjak, dan volume transaksi harian meningkat secara signifikan. Menurut data dari CoinMarketCap, Bitcoin melonjak ke level tertinggi intraday $89.412 dari level terendah $85.107, menambah lebih dari $4.000 dalam satu hari.

Mata uang kripto lainnya mengikuti reli Bitcoin, dengan Ethereum mencatat reli hampir 4% selama sehari terakhir. Sementara itu, harga BNB bereaksi terhadap pernyataan Trump, melonjak ke level tertinggi intraday $850 dari level terendah harian $819,9.

SOL dan DOGE mencatat kenaikan yang cukup baik sebesar 2% pada grafik 24 jam sementara ADA mencatat kenaikan 1% dalam jangka waktu yang sama. Pada saat penulisan, kapitalisasi pasar mata uang kripto global berada di $2,99 triliun, sementara volume perdagangan 24 jam melonjak hampir 30% menjadi $148 miliar.

Inilah Alasan Mengapa Harga Melonjak

Para ahli mencatat bahwa janji pengembalian pajak yang besar berfungsi sebagai injeksi likuiditas yang akan segera terjadi untuk pasar mata uang kripto. Secara historis, penerima selalu mengalokasikan pengembalian pajak ke aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto, secara signifikan mengguncang harga melalui permintaan ritel.

Data on-chain menunjukkan trader mengambil posisi untuk mendahului musim pengembalian pajak. Ditambah dengan struktur pasar yang positif, narasi bullish sedang terbentuk di pasar mata uang kripto.

Pada bulan November lalu, Trump mengisyaratkan cek pengembalian tarif $2.000 kepada warga Amerika, langkah yang memicu reli harga mata uang kripto. Para ahli sudah membandingkan antara pengembalian pajak Presiden Trump yang akan datang dengan cek stimulus Biden, yang dibayarkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, cek stimulus memicu lonjakan adopsi ritel Bitcoin di tengah lonjakan arus masuk likuiditas.