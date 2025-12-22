Michael Saylor: Jika Strategy memegang 5% dari total pasokan BTC, Bitcoin bisa naik hingga $1 juta.

PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut Bitcoin Archive, salah satu pendiri Strategy Michael Saylor menyatakan bahwa jika perusahaan secara kumulatif memegang 5% dari total pasokan Bitcoin, harga per koin dapat mencapai $1.000.000; jika memegang 7%, harga per koin dapat mencapai $10.000.000. Saylor menyebut ini sebagai "memberdayakan jaringan."

Diskusi komunitas menunjukkan bahwa MicroStrategy saat ini memegang sekitar 3,2% dari token dan membeli senilai $1 miliar per minggu, yang dengan harga saat ini sekitar 10.000 BTC, dapat meningkat sekitar 420.000 BTC jika ini berlanjut selama setahun, berpotensi mencapai lebih dari 1 juta BTC pada akhir tahun 2026.