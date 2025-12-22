ETF spot SOL dan XRP mencatat arus masuk bersih minggu lalu, menunjukkan kinerja pasar yang aktif.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/22 11:55
Solana
SOL$143.87-1.97%
XRP
XRP$2.0962-2.91%

PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada minggu tanggal 15 hingga 19 Desember, ETF spot SOL mencatat arus masuk bersih sebesar $66,55 juta, dengan tidak ada satu pun dari ketujuh ETF yang mengalami arus keluar bersih. Fidelity FSOL mencatat arus masuk bersih sebesar $49,66 juta. Selama periode yang sama, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $82,04 juta, sementara TOXR dan XRPZ mencatat arus masuk bersih masing-masing sebesar $23,05 juta dan $17,17 juta. Saat ini, total aset ETF spot SOL dan XRP masing-masing adalah $947 juta dan $1,21 miliar.

