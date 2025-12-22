ETF spot SOL dan XRP mencatat arus masuk bersih minggu lalu, menunjukkan kinerja pasar yang aktif.

PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada minggu tanggal 15 hingga 19 Desember, ETF spot SOL mencatat arus masuk bersih sebesar $66,55 juta, dengan tidak ada satu pun dari ketujuh ETF yang mengalami arus keluar bersih. Fidelity FSOL mencatat arus masuk bersih sebesar $49,66 juta. Selama periode yang sama, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $82,04 juta, sementara TOXR dan XRPZ mencatat arus masuk bersih masing-masing sebesar $23,05 juta dan $17,17 juta. Saat ini, total aset ETF spot SOL dan XRP masing-masing adalah $947 juta dan $1,21 miliar.

