Bitcoin Menghadapi Resistensi $90K saat Michael Saylor Mengisyaratkan Pembelian

Michael Saylor mengisyaratkan akan membeli lebih banyak Bitcoin saat BTC mendekati resistensi $90K, dengan cluster likuiditas membentuk sentimen pasar.

Bitcoin mendekati level resistensi kritis di $90.000, mendorong spekulasi bahwa Michael Saylor mungkin memberi sinyal putaran baru pembelian Bitcoin.

Ketua eksekutif MicroStrategy baru-baru ini memposting pesan singkat yang menampilkan "titik-titik hijau," yang banyak diinterpretasikan pasar sebagai tanda untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Ini terjadi pada saat harga Bitcoin menghadapi resistensi kuat di sekitar angka $90.000.

"Titik-Titik Hijau" Michael Saylor dan Spekulasi Pembelian Bitcoin

Michael Saylor sebelumnya telah menggunakan postingan kriptik untuk mengindikasikan rencana akuisisi Bitcoin perusahaannya.

Postingan terbarunya, yang menampilkan "titik-titik hijau," telah memicu spekulasi bahwa lebih banyak pembelian Bitcoin mungkin akan segera terjadi. Trader dan pengamat pasar memantau dengan cermat sinyal Saylor, karena postingan-postingan masa lalunya telah mendahului pembelian Bitcoin yang signifikan.

"Titik-titik hijau" dipandang sebagai sinyal positif, menunjukkan bahwa MicroStrategy bisa meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya.

Terakhir kali Saylor membuat postingan serupa, perusahaan mengumumkan pembelian Bitcoin dan pembentukan cadangan Bitcoin untuk pembayaran dividen. Kali ini, mungkin ada langkah-langkah lain selain pembelian Bitcoin lebih lanjut, menambah antisipasi pasar.

Gaya komunikasi Saylor telah menarik perhatian karena sifatnya yang halus. Namun, justru gaya inilah yang telah menjadi indikator yang dapat diandalkan bagi pelaku pasar yang mencari petunjuk tentang pergerakan Bitcoin institusional.

Postingan terbarunya tampaknya memiliki efek yang sama, memicu ekspektasi lebih banyak aksi dari MicroStrategy.

Resistensi Bitcoin di Dekat $90.000 dan Cluster Likuiditas

Harga Bitcoin saat ini berada di dekat level resistensi kunci sekitar $90.000.

Data likuiditas mengungkapkan bahwa order besar berada di zona ini, menciptakan hambatan untuk pergerakan harga ke atas. Cluster likuiditas ini dapat memainkan peran penting dalam pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, dengan market maker kemungkinan menargetkan zona-zona ini.

Level $90.000 sangat penting karena menandai konsentrasi order jual.

Ketika Bitcoin mendekati titik harga ini, trader cenderung mengurangi posisi mereka atau melakukan lindung nilai terhadap potensi pergerakan turun. Perilaku ini sering menghasilkan stagnasi harga atau potensi pullback saat pelaku pasar menunggu kejelasan tentang langkah selanjutnya.

Analis kripto Ted Pillows mencatat bahwa kehadiran cluster likuiditas ini dapat menyebabkan penyapuan pasar besar. Saat Bitcoin menguji level $90.000, market maker mungkin melakukan tindakan penyapuan, yang dapat mendorong harga ke arah mana pun, tergantung pada keseimbangan order beli dan jual.

Permintaan Institusional untuk Bitcoin Tetap Kuat

Meskipun volatilitas baru-baru ini, permintaan institusional untuk Bitcoin tampaknya tetap kuat.

Data likuiditas menunjukkan magnet harga baik di atas maupun di bawah level Bitcoin saat ini. Kehadiran likuiditas signifikan di sekitar angka $90.000 menunjukkan minat institusional yang berkelanjutan terhadap aset tersebut.

ETF seperti BlackRock Bitcoin ETF telah mempertahankan saldo Bitcoin yang substansial, bahkan di tengah beberapa arus keluar. Ini menunjukkan bahwa investor institusional masih memegang posisi signifikan di Bitcoin.

Perbendaharaan korporat, termasuk dari perusahaan-perusahaan besar, terus aktif di pasar, semakin mendukung permintaan untuk Bitcoin.

Bahkan dengan harga yang naik, partisipasi institusional dalam Bitcoin tetap tangguh. Permintaan yang stabil ini membantu mempertahankan tekanan ke atas pada harga Bitcoin, bahkan saat menghadapi resistensi di sekitar $90.000.

Selama institusi terus menunjukkan minat, harga Bitcoin mungkin memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk menembus level resistensi kunci.

