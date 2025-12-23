Bitcoin Magazine



Trump Media Menambah 451 Bitcoin, Total Kepemilikan BTC Melampaui $1 Miliar

Trump Media & Technology Group baru saja memperkuat portofolio bitcoin-nya, mengakuisisi tambahan 451 Bitcoin senilai sekitar $40,3 juta.

Langkah ini membawa total kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 11.542 koin, yang kini bernilai lebih dari $1 miliar, menurut perusahaan analitik Arkham.

Pembelian terbaru ini melanjutkan strategi perbendaharaan kripto yang lebih luas dari Trump Media. Pada awal tahun 2025, perusahaan melaporkan sekitar $2 miliar dalam Bitcoin dan aset digital terkait karena semakin memposisikan dirinya sebagai entitas investasi yang berfokus pada kripto.

Pada bulan Juli, Trump Media mengumumkan rencana untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan Ethereum Truth Social, dengan Crypto.com bertindak sebagai kustodian eksklusif, agen eksekusi utama, staking, dan penyedia likuiditas. Yorkville America Digital, LLC ditunjuk sebagai sponsor dana.

Peluncuran ETF bergantung pada persetujuan SEC atas pengajuan Formulir 19b-4 dan efektivitas pernyataan pendaftarannya.

Dana tersebut disusun sebagai trust bisnis Nevada, menerbitkan dan menebus saham dalam blok 10.000 melalui peserta yang berwenang, menggunakan uang tunai untuk kreasi dan penebusan. Meskipun transaksi in-kind tidak ditawarkan pada awalnya, transaksi tersebut dapat diterapkan kemudian menunggu persetujuan regulasi.

Trump Media mengatakan saat itu bahwa saham tidak dapat dijual atau dibeli hingga pernyataan pendaftaran SEC menjadi efektif.

Saham Trump Media melonjak

Pada saat penulisan, saham Trump Media & Technology Group ($DJT) turun hampir 10% pada hari ini. Meski begitu, saham tersebut mengalami lonjakan dramatis minggu lalu menyusul pengumuman merger all-stock yang tidak terduga dengan TAE Technologies, menilai entitas gabungan lebih dari $6 miliar.

Saham melonjak sekitar 42% pada hari Kamis, menambahkan lebih dari setengah miliar dolar ke kepemilikan keluarga Trump, naik 8,3% lagi pada hari Jumat, dan naik 3,6% dalam perdagangan pra-pasar Senin.

Merger tersebut mengubah TMTG dari permainan media sosial menjadi usaha energi fusi, dengan rencana membangun pabrik fusi nuklir untuk menggerakkan operasi kecerdasan buatan.

Trump Media go public pada tahun 2024 melalui merger SPAC dan berkantor pusat di Sarasota, Florida, dengan Devin Nunes sebagai CEO.

TMTG berfokus pada jejaring sosial, streaming melalui Truth+, dan layanan keuangan dengan merek FinTech Truth.Fi.

Mayoritas dimiliki oleh Donald J. Trump Revocable Trust.

Bitcoin saat ini dihargai $89.358, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $38 miliar. Harganya telah naik 2% dalam 24 jam terakhir, sedikit di bawah tertinggi 7 hari sebesar $90.353 dan di atas terendah 7 hari sebesar $87.948.

Pasokan yang beredar adalah 19.965.603 BTC dari maksimum 21.000.000 BTC, memberikan Bitcoin kapitalisasi pasar sekitar $1,78 triliun, yang mencerminkan perubahan 2% selama sehari terakhir.

