Perusahaan Michael Saylor, Strategy (NASDAQ: MSTR), menghentikan akuisisi Bitcoin mingguannya untuk pertama kalinya di bulan Desember. Meskipun Bitcoin melonjak melampaui $90.000 di tengahPerusahaan Michael Saylor, Strategy (NASDAQ: MSTR), menghentikan akuisisi Bitcoin mingguannya untuk pertama kalinya di bulan Desember. Meskipun Bitcoin melonjak melampaui $90.000 di tengah

Strategy Jeda Pembelian Bitcoin saat BTC Mencapai $90K dan Cadangan Kas Bertambah

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2025/12/23 04:19
Strategy Jeda Pembelian Bitcoin Saat BTC Mencapai $90k Dan Cadangan Kas Bertumbuh

Perusahaan milik Michael Saylor, Strategy (NASDAQ: MSTR), menjedakan akuisisi Bitcoin mingguannya untuk pertama kalinya di bulan Desember. Meskipun Bitcoin melonjak melewati $90.000 di tengah sentimen bullish, perusahaan tidak menambah BTC antara 15 dan 21 Desember. Sementara itu, Strategy memperkuat posisi keuangannya dengan meningkatkan cadangan dolar AS menjadi lebih dari $2,19 miliar.

Strategy Tidak Membeli Bitcoin Minggu Ini

Menurut pengajuan SEC, Strategy tidak melakukan pembelian Bitcoin selama periode yang dilaporkan. Perusahaan masih memegang 671.268 BTC, yang diakuisisi seharga $50,33 miliar dengan rata-rata $74.972 per koin. Meskipun jeda pembelian ini tidak terduga, perusahaan tetap kokoh berposisi di ruang kripto.

Selama dua minggu terakhir, Strategy menyelesaikan dua pembelian BTC besar masing-masing hampir $1 miliar. Yang terbaru melibatkan akuisisi 10.645 BTC seharga $980,3 juta. Namun, jeda pembelian minggu ini terjadi bahkan ketika sentimen pasar yang lebih luas mengarah pada reli akhir tahun.

Perusahaan tidak menjelaskan jeda tersebut, tetapi kondisi pasar mungkin telah memengaruhi keputusan tersebut. Kenaikan harga Bitcoin saat ini telah membuat beberapa perusahaan memilih untuk mengamati daripada bertindak. Pembelian agresif Strategy sebelumnya menunjukkan jeda ini mungkin bersifat sementara dan taktis.

Strategy Membangun Cadangan USD Melalui Penjualan Saham

Di samping menghentikan pembelian BTC, Strategy fokus pada peningkatan likuiditas melalui penjualan saham strategis. Perusahaan mengumpulkan $748 juta dengan menjual lebih dari 4,5 juta saham MSTR. Hasil ini meningkatkan total cadangan kas menjadi $2,19 miliar, naik dari $1,44 miliar awal bulan ini.

Cadangan ini memastikan Strategy menghindari penjualan Bitcoin untuk memenuhi kewajiban keuangan. Ini juga menstabilkan arus kas perusahaan sementara pasar mengalami peningkatan volatilitas. Dengan posisi BTC besar yang sudah diamankan, Strategy kini tampak fokus pada pemeliharaan likuiditas dan manajemen risiko.

Perusahaan mengonfirmasi bahwa penyesuaian cadangan tetap sepenuhnya atas kebijakannya. Perusahaan akan mengevaluasi pergeseran pasar, kebutuhan likuiditas, dan kebutuhan operasional sebelum membuat perubahan cadangan lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran seimbang dari pembelian agresif ke pelestarian keuangan.

Saham MSTR Naik Meskipun Jeda Pembelian BTC

Meskipun tidak ada pembelian Bitcoin, saham Strategy, MSTR, menunjukkan kekuatan di pasar. Data TradingView menunjukkan saham berada di $167, naik hampir 2% dari penutupan minggu sebelumnya di $164. Kenaikan ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan pada model bisnis Strategy yang berpusat pada kripto.

Pasar kripto yang lebih luas tetap bullish, dengan Bitcoin naik di atas $90.000. Analis menunjuk pada sentimen optimis saat trader opsi memposisikan diri mereka untuk reli Santa. Aksi harga BTC mendukung pandangan bahwa siklus bull saat ini tetap utuh.

Meskipun keuntungan saham mungkin mencerminkan lonjakan kripto, langkah keuangan perusahaan juga berperan. Strategi cadangan dolar mungkin telah meyakinkan pemangku kepentingan yang khawatir tentang penjualan BTC paksa. Respons positif pasar menunjukkan persetujuan terhadap penyesuaian Strategy yang hati-hati dan terkalkulasi.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Strategy Pauses Bitcoin Buying as BTC Hits $90K and Cash Reserves Grow di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

