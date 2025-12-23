Akankah Reli Santa Mengecewakan?

Bitcoin (BTC) melesat menuju $90.000 selama jam perdagangan awal Asia pada hari Senin karena metrik pasar utama menunjukkan potensi kenaikan "taktis" untuk harga BTC.

Poin-poin utama:

Bitcoin naik 6,5% dari posisi terendah baru-baru ini, memicu harapan "Santa Rally" dengan target hingga $120.000.

Likuidasi short mendominasi, yang dapat memberikan bahan bakar bagi para bulls.

Harga Bitcoin tidak boleh turun di bawah $84.000 untuk pemulihan yang berkelanjutan.

Pembicaraan "Santa rally" kembali saat BTC naik $5.000

Grafik harian BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan BTC/USD mencapai tertinggi intra-hari di $89.850, naik 6,5% dari posisi terendah lokal $84.400.

Bitcoin "mencari Santa Rally," kata analis AlphaBTC dalam postingan X pada hari Senin.

Grafik yang menyertainya menunjukkan bahwa pemulihan yang sedang berlangsung dapat melihat pasangan BTC/USD naik lebih tinggi, pertama menuju pembukaan tahunan di $93.300 dan kemudian menuju zona resistance $98.000 dan $100.000.

Grafik empat jam BTC/USD. Sumber: AlphaBTC

Sesama analis Captain Faibik mengatakan Bitcoin terlihat akan breakout dari pola megaphone bullish setelah konsolidasi dalam kisaran luas yang membentang dari $82.000 hingga $95.000 sejak 22 Nov.

Terkait: BTC $90K vs. harga emas rekor: 5 hal yang perlu diketahui tentang Bitcoin minggu ini

"Semakin lama konsolidasi, semakin kuat dan besar rally yang mengikuti," tambah analis tersebut.

Target terukur dari pola megaphone adalah $120.000, mewakili rally 34% dari harga saat ini.

Grafik delapan jam BTC/USD. Sumber: Captain Faibik

Tidak semua analis mengharapkan "Santa rally" terwujud, namun, karena perkiraan harga BTC enam digit bertentangan dengan peringatan penurunan ke $70.000.

Melacak jendela "Santa rally" (24 Des – 2 Jan) selama lima tahun terakhir, Ardi mengatakan Bitcoin telah mencatat "pengembalian yang menurun dan tekanan jual aktual," dengan keuntungan +34,5% pada 2020 menjadi outlier.

Grafik di bawah ini, berdasarkan siklus empat tahun, menunjukkan bahwa "2025 berada di posisi pasca-halving yang sama dengan 2021," ketika BTC mencatat pengembalian -7,9% selama periode ini, kata analis tersebut, menambahkan:

Derivatif Bitcoin memberikan keuntungan "taktis" bagi bulls

Kinerja harga BTC/USD selama liburan Natal. Sumber: Ardi

Setup pasar Bitcoin saat ini menawarkan potensi kenaikan taktis, diperkuat oleh struktur derivatif yang menguntungkan di pasar futures, menurut analis CryptoQuant Axel Adler Jr, yang mengatakan dalam postingan X hari Senin:

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa skor rezim Bitcoin berada di 16,3%, menempatkan pasangan BTC/USD di zona netral atas, sinyal bullish secara historis.

Skor rezim Bitcoin. Sumber: CryptoQuant

Kunci bagi bulls datang dari struktur likuidasi derivatif, yang menunjukkan dominasi penutupan posisi short, yang dapat menciptakan tekanan ke atas pada harga.

Osilator dominasi likuidasi long/short telah turun ke -11%, menandakan lonjakan penutupan posisi short paksa, sementara rata-rata bergerak 30 harinya tetap positif di 10%, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

"Divergensi ini menunjukkan lonjakan baru-baru ini dalam penutupan posisi short paksa," katanya, menambahkan:

Support kunci Bitcoin tetap di $84.000

Dominasi likuidasi long short futures Bitcoin. Sumber: CryptoQuant

Harga Bitcoin berhasil bertahan di atas level psikologis $84.000 sejak mengujinya kembali pada 11 Nov. Ini tetap menjadi level kritis di radar para trader dan salah satu yang harus dipertahankan untuk menghindari penurunan lebih lanjut.

Trader dan analis Daan Crypto Trades mengatakan bahwa $84.000 "tetap menjadi area kunci untuk dipertahankan bagi bulls pada timeframe tinggi."

Sumber: X/Daan Crypto Trades

Heatmap distribusi basis biaya Glassnode memperkuat pentingnya level ini. Support langsung berada di $84.000-$85.600, di mana investor mengakuisisi sekitar 976.000 BTC.

Bertahan di atas level ini adalah prasyarat kunci untuk mendapatkan kembali momentum menuju $100.000 atau lebih tinggi.

Bitcoin: Heatmap distribusi basis biaya. Sumber: Glassnode

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, para bears ingin menembus support di $84.000, dengan target berikutnya di $80.000.

Artikel ini tidak mengandung saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset mereka sendiri ketika membuat keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin mengandung pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.