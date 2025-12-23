Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Kembali Merebut $3.040 saat Analis Menilai Resistensi $3.500 dan Potensi Kenaikan Bersyarat $7K

Sebulan setelah volatilitas tajam ke bawah menguji keyakinan trader, rebound Ethereum telah memicu optimisme baru dan keterlibatan pasar yang lebih besar. Analis kini sedang menilai apakah struktur saat ini—yang didukung oleh sentimen yang membaik, kondisi makro yang stabil, dan tekanan jual yang berkurang—mungkin menandakan tahap awal dari fase pemulihan yang lebih panjang.

Pasar Pulih di Atas Level Kunci

Ethereum menunjukkan kekuatan baru setelah merebut kembali wilayah harga $3.040, didukung oleh sentimen yang membaik dan kondisi makro yang lebih stabil. Komentar analis yang dibagikan di berbagai platform trading menyoroti meningkatnya kepercayaan terhadap lintasan kenaikan Ethereum—asalkan struktur tren saat ini terus bertahan.

Per 22 Desember 2025, Ethereum diperdagangkan di $3.040, menargetkan resistance $3.500, dengan momentum bullish dan $2.900 sebagai support kunci. Sumber: Crypt0_Nova via X

Rebound terbaru ini diperkuat oleh stabilisasi Bitcoin di atas $100.000, mengurangi tekanan jual di seluruh sektor kripto dan memungkinkan ETH untuk rebound dari level terendah baru-baru ini di dekat $2.900. Dibandingkan dengan pemulihan sebelumnya di dekat ambang batas $3.000, kenaikan yang berkelanjutan biasanya memerlukan beberapa penutupan mingguan di atas resistance. Pola historis ini menunjukkan momentum saat ini menjanjikan tetapi belum dikonfirmasi secara teknis.

Beberapa pelaku pasar juga telah berotasi ke eksposur spot ETH setelah berminggu-minggu deleveraging, mendukung struktur chart yang lebih bersih. Namun, aktivitas opsi yang muncul menunjukkan trader tetap berhati-hati, memposisikan untuk kenaikan moderat daripada ekspansi agresif.

Pola Broadening Channel Menandakan Potensi Kenaikan

Wawasan chart terbaru menunjukkan bahwa Ethereum mungkin selaras dengan pola broadening ascending channel. Menurut platform analis Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus), struktur chart Ethereum terus berkembang dalam formasi tren naik.

Per 22 Desember 2025, Ethereum diperdagangkan sekitar $3.040 dalam broadening channel, dengan resistance $3.500 dan support $2.800 menjadi kunci untuk konfirmasi tren. Sumber: Bitcoinsensus via X

Ethereum terus diperdagangkan dalam struktur broadening channel, sebuah pola yang secara historis memungkinkan pergerakan harga yang lebih luas saat volatilitas meningkat. Jika struktur ini tetap utuh dan didukung oleh volume perdagangan yang meningkat, aksi harga dapat secara bertahap bergeser menuju batas atas channel. Wilayah atas tersebut selaras dengan target jangka panjang spekulatif mendekati $7.000 per ETH, meskipun hasil seperti itu akan memerlukan breakout struktural yang berkelanjutan dan partisipasi pasar yang konsisten, menjadikannya proyeksi berisiko tinggi daripada ekspektasi jangka pendek.

Formasi broadening channel sering menunjukkan volatilitas yang melebar daripada arah yang terjamin, yang berarti skenario tersebut membawa ketidakpastian. Kegagalan untuk mempertahankan low yang lebih tinggi akan melemahkan pola dan mengurangi probabilitas kenaikan yang diperpanjang.

Membangun Menuju Resistance $3.350

Tinjauan teknis terpisah dari komentator pasar Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) menyoroti resistance di dekat $3.350. Postingan tersebut mengidentifikasi konsolidasi di bawah garis tren menurun, dengan proyeksi bullish untuk kelanjutan kenaikan akhirnya.

Per 22 Desember 2025, ETH diperdagangkan sekitar $3.041, menunjukkan potensi breakout dari descending triangle menuju $3.350, didukung oleh RSI yang meningkat dan momentum bullish jangka pendek. Sumber: Satoshi Flipper via X

Analisis menunjukkan Ethereum mungkin mendapatkan kembali momentum jika kekuatan pembelian meluas ke kisaran $3.350–$3.500—zona yang secara historis bertindak sebagai support dan resistance. Jika direbut kembali, itu akan menandakan kembalinya momentum bagi trader jangka pendek.

Data saldo exchange on-chain saat ini menunjukkan pergerakan yang relatif datar, menunjukkan bahwa sementara tekanan jual telah mereda, akumulasi kuat belum dilanjutkan. Sinyal campuran ini menunjukkan kemajuan potensial, tetapi bukan permintaan yang menentukan.

Perspektif Elliott Wave: $3.140 Tetap Penting

Ahli strategi pasar Michael_EWpro (@Michael_EWpro) menawarkan konteks tambahan melalui analisis Elliott Wave. Chart-nya mengidentifikasi $3.140 sebagai zona struktural kritis yang dapat menentukan apakah Ethereum terus naik atau memasuki fase korektif yang lebih dalam.

Per 22 Desember 2025, Ethereum menguji $3.140, pivot Elliott Wave kunci, di mana mempertahankannya dapat mendukung ekstensi bullish menuju wave (5), sementara kegagalan berisiko penurunan korektif lebih lanjut. Sumber: BigBullMike7335 via X

"Buat ETH untuk flip $3.140 menjadi support," catat dia, "atau jika tidak, itu adalah wave (b)." Kerangka kerja ini mendukung potensi breakout menuju $3.500 ke atas jika level bertahan. Namun, kegagalan mengubah $3.140 menjadi support dapat menandakan pergerakan turun menuju kisaran tinggi $2.700.

Perspektif Elliott Wave berbasis skenario daripada prediktif dan sangat bergantung pada validasi atau invalidasi pada level yang diketahui.

Struktur Teknis Jangka Pendek Menguntungkan Bulls

Struktur teknis jangka pendek tetap konstruktif, didukung oleh higher highs dan higher lows. Pembeli terus mempertahankan area $2.910–$2.920, yang dipandang sebagai fondasi untuk kenaikan lebih lanjut.

Per 22 Desember 2025, Ethereum mempertahankan struktur bullish jangka pendek di atas support $2.910–$2.920, menargetkan $3.060 dan $3.160, dengan kondisi makro yang mendukung kelanjutan kenaikan terkontrol. Sumber: RexTraderSignal di TradingView

Target di dekat $3.060 dan $3.160 muncul sebagai tujuan awal jika pasar mempertahankan momentum, tanpa sinyal pembalikan besar selama Ethereum tetap di atas support lokal. Dolar AS yang lebih lemah dan imbal hasil Treasury yang stabil mengurangi risiko makro, meningkatkan kondisi untuk aset large-cap seperti ETH.

Outlook, Skenario Risiko & Horison Waktu

Sementara pemulihan Ethereum masih dalam tahap awal, struktur yang diperkuat dan kondisi makro yang lebih tenang membuat trader dengan hati-hati bergeser kembali menuju akumulasi. Sentimen saat ini cenderung menuju ekspansi stabil daripada rally agresif, meskipun volatilitas tetap menjadi pertimbangan yang berkelanjutan.

Lintasan masa depan Ethereum akan bergantung pada bagaimana harga bereaksi terhadap beberapa level kunci:

Validasi support kritis: Flip dan tahan di atas $3.140

Zona breakout momentum: Perpanjangan ke $3.350–$3.500

Stabilitas makro: Tren dolar + imbal hasil obligasi

Risk appetite: Arus spot + saldo exchange

Jika faktor-faktor ini selaras menguntungkan pembeli, analis percaya Ethereum dapat bergerak lebih jauh ke kisaran pertengahan $3.000 dalam waktu dekat. Proyeksi jangka panjang yang terkait dengan pola channel menunjuk pada potensi pergerakan menuju wilayah $7K—tetapi hanya dalam kondisi breakout yang berkelanjutan dan dukungan makro yang terus berlanjut.

Analis memperingatkan bahwa kegagalan untuk bertahan di atas zona $3.140–$3.060 akan melemahkan struktur bullish dan menunda proyeksi kisaran yang lebih tinggi.

Apa Artinya Ini untuk Trader

Fokus jangka pendek: $3.060 dan $3.140

Fokus jangka menengah: $3.350–$3.500

Spekulasi jangka panjang: $7.000 (kondisional, skenario berisiko tinggi)

Level-level ini membantu membedakan antara peluang taktis dan positioning strategis jangka panjang.

Pemikiran Akhir

Sinyal pasar menunjukkan rally Ethereum mungkin berlanjut selama harga bertahan di atas zona support utama dan volume tetap stabil. Meskipun target harga masa depan yang lebih tinggi menghasilkan minat, analis menekankan kebutuhan akan breakout yang dikonfirmasi di atas resistance sebelum kesimpulan yang lebih kuat dapat diambil.

Ethereum diperdagangkan sekitar 3.041,84, naik 1,58% dalam 24 jam terakhir pada saat pers. Sumber: Harga Ethereum via Brave New Coin

Struktur Ethereum tampak lebih stabil daripada beberapa minggu terakhir, didukung oleh kondisi makro yang membaik, tekanan jual yang berkurang, dan formasi higher-low. Apakah Ethereum mencapai tonggak utama berikutnya akan bergantung pada keterlibatan pembeli yang berkelanjutan, konfirmasi tren, dan kerja sama lingkungan risiko yang lebih luas.