Strategy Inc. memperluas kepemilikan Bitcoin-nya, menambah 10.645 BTC, kini totalnya mencapai 671.268 BTC.Strategy Inc. memperluas kepemilikan Bitcoin-nya, menambah 10.645 BTC, kini totalnya mencapai 671.268 BTC.

Strategy Inc. Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin di Tengah Pergerakan Pasar

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2025/12/23 06:58
Poin Utama:
  • Strategy Inc. meningkatkan cadangan Bitcoin, dipimpin oleh CEO Phong Le.
  • Menambah kepemilikan sebesar 10.645 BTC.
  • Mengalihkan fokus pasar ke cadangan Bitcoin.

Perusahaan yang terdaftar secara global, tidak termasuk perusahaan penambangan, melaporkan pembelian bersih Bitcoin sekitar $26-98 juta minggu lalu, terutama didorong oleh akuisisi Strategy sebesar 10.624 dan 10.645 BTC, bertentangan dengan klaim tidak ada peningkatan dalam kepemilikannya.

Pada Desember 2025, Strategy Inc., di bawah kepemimpinan Phong Le, menyelesaikan pembelian Bitcoin yang substansial, secara signifikan meningkatkan kepemilikannya menjadi 671.268 BTC.

Peningkatan kepemilikan Bitcoin oleh Strategy Inc. mencerminkan komitmennya terhadap cryptocurrency sebagai cadangan perbendaharaan utama dan mendukung para pemegang sahamnya.

Strategi Bitcoin Berani dari Strategy Inc.

Strategy Inc., yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, memulai gelombang akuisisi Bitcoin baru, membeli 10.645 BTC seharga $980 juta per 15 Desember 2025. Di bawah CEO Phong Le, perusahaan kini memiliki 671.268 BTC.

Langkah strategis organisasi tersebut menekankan peran Bitcoin sebagai aset cadangan inti. Pembelian terbaru Strategy Inc. sejalan dengan niat jangka panjangnya untuk memposisikan diri sebagai pemegang Bitcoin korporat terkemuka, menunjukkan kepercayaannya pada aset digital ini.

Pengaruh Pasar dan Implikasi Keuangan

Peningkatan kepemilikan Bitcoin ini berpotensi mempengaruhi persepsi pasar mengenai peningkatan nilai dan kelangkaan Bitcoin. Analis mungkin mengamati pergeseran lebih lanjut dalam dinamika pasar karena tindakan korporat yang signifikan ini.

Implikasi keuangan dari tindakan Strategy Inc. menyoroti pentingnya Bitcoin yang semakin meningkat dalam strategi perbendaharaan korporat. Akuisisi terbaru mungkin mempengaruhi perusahaan lain untuk mengikuti jalur serupa dalam mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan.

Dengan potensi diskusi regulasi seputar Bitcoin, tindakan Strategy Inc. dapat menjadi preseden bagi perusahaan lain yang mempertimbangkan investasi cryptocurrency. Pengamat akan memantau apakah langkah-langkah ini menginspirasi adopsi lebih lanjut atau pengawasan regulasi di berbagai wilayah.

