3 Saham Kripto yang Perlu Diperhatikan saat Harga Bitcoin Menargetkan Rebound ke $95.000

Wawasan Utama:

Saham kripto COIN melonjak di atas $245, di tengah rebound BTC ke $89K dan Pembaruan Sistem Coinbase.

Saham MSTR siap mencapai level tertinggi baru meskipun berpotensi dihapus dari indeks MSCI.

Bitmine terus membeli ETH, membantu meningkatkan sentimen untuk BMNR.

Coinbase (COIN), Strategy (MSTR), dan BitMine (BMNR) termasuk di antara saham kripto teratas di pasar yang perlu diperhatikan minggu ini.

Dengan Bitcoin (BTC) saat ini berada di sekitar $89.000 setelah penurunan baru-baru ini, analis memperkirakan potensi rebound menuju $95.000.

Kondisi ini dapat memperkuat pergerakan saham COIN, MSTR, dan BMNR, yang sering bertindak sebagai proxy leverage untuk aksi harga BTC.

Harga saham kripto COIN saat ini berada dalam tren naik setelah berhari-hari diperdagangkan merah.

Menurut data dari Google Finance, COIN saat ini dihargai $245,12, naik 2,47% dalam 24 jam terakhir.

Rally BTC baru-baru ini adalah faktor kunci yang berkontribusi pada momentum positif harga COIN. Dalam sebulan terakhir, nilai COIN telah turun lebih dari 4,2% mengikuti pergerakan harga BTC.

Namun, COIN sekarang terlihat siap untuk rally lebih lanjut, dengan BTC diperkirakan mencapai $95.000 dalam waktu dekat.

Prospek Saham COIN | Sumber: Google Finance

Peristiwa lain yang perlu dipertimbangkan adalah Pembaruan Sistem Coinbase baru-baru ini yang diadakan pada 17 Desember 2025.

Selama acara tersebut, Coinbase mengungkap beberapa fitur dan ekspansi baru yang bertujuan mengubah perusahaan menjadi "Everything Exchange" di luar perdagangan kripto.

Coinbase bertujuan untuk menjadi antarmuka utama konsumen dan bisnis untuk perdagangan, pembayaran, perbankan, dan aktivitas on-chain.

Beberapa fitur utama yang diumumkan pada acara tersebut termasuk peluncuran perdagangan saham 24/5 dan perpetual ekuitas.

Perusahaan juga berencana merilis pasar prediksi yang diatur, transfer USDC yang disederhanakan, kartu reward BTC, dan asisten portofolio AI.

Jika berhasil diterapkan, pembaruan ini dapat meningkatkan sentimen untuk saham kripto COIN dengan memisahkan valuasinya dari eksposur kripto murni.

Prospek Saham MSTR di Tengah Potensi Keluar dari MSCI

Saham MSTR dari Strategy Inc. adalah saham kedua yang perlu diperhatikan minggu ini di tengah rebound harga Bitcoin yang sedang berlangsung dan ekspektasi bullish.

Pada saat penulisan ini, MSTR diperdagangkan pada $164,82, menunjukkan peningkatan 4,2% dibandingkan hari sebelumnya. Saham kripto ini juga meningkat 2,23% dalam perdagangan pra-pasar, menambah momentum positif.

Sejak Agustus 2020, Strategy (sebelumnya MicroStrategy) telah menambahkan Bitcoin ke neraca keuangannya. Setelah baru-baru ini membeli 10.624 BTC, perusahaan sekarang memegang total 660.624 BTC di neraca keuangannya.

Prospek Saham Kripto MSTR | Sumber: Google Finance

Karena saham MSTR diperdagangkan sebagai permainan leverage pada harga Bitcoin, rebound ke $95.000 berpotensi memicu rally saham kripto yang tajam.

Namun, penghapusan potensial MSTR dari MSCI mungkin membatasi kenaikan selama rebound BTC. MSCI Inc. saat ini berkonsultasi tentang reklasifikasi dan potensi pengecualian perusahaan seperti Strategy dari indeksnya.

Menurut MSCI, kepemilikan BTC Strategy memposisikan perusahaan lebih sebagai entitas perbendaharaan aset digital daripada perusahaan tradisional.

Di tengah kampanye penghapusan MSCI, analis dan investor memperhatikan $200 sebagai target berikutnya yang mungkin untuk MSTR.

Saham Kripto BNMR Mendapat Manfaat dari Pembelian ETH BitMine

Mirip dengan akumulasi BTC Strategy, Bitmine Immersion Technologies berfokus pada pembangunan perbendaharaan Ethereum (ETH) yang besar.

Kinerja saham kripto BMNR terkait erat dengan pasar kripto yang lebih luas, di mana Ethereum biasanya mengikuti jejak Bitcoin selama rebound.

Dengan demikian, dorongan BTC ke $95.000 dapat mengangkat harga ETH, meningkatkan nilai saham BMNR dan profitabilitas mining.

BMNR telah menunjukkan pergerakan yang sinkron dengan MSTR selama lonjakan harga BTC baru-baru ini. Dalam 24 jam terakhir, nilai BMNR meningkat lebih dari 10,3% menjadi $31,36.

Prospek Saham Kripto Bitmine | Sumber: Google Finance

Jangka panjang, akumulasi ETH Bitmine berpotensi memberikan imbalan kepada pemegang saham BMNR jika rebound BTC terwujud. Sementara itu, harga ETH telah naik melewati angka $3.000, di tengah rally pasar yang sedang berlangsung.