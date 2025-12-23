$270 Juta Dari Dompet BlackRock Masuk Coinbase; Bitcoin dan Ethereum Berisiko Mengalami Sell-Off

Dompet yang terkait dengan BlackRock mengirim sekitar $270 juta dalam Bitcoin dan Ethereum ke Coinbase Prime, menurut tangkapan layar transfer on-chain dari Lookonchain dan Arkham. Transfer tersebut berjumlah 2.019 BTC senilai sekitar $181,7 juta dan 29.928 ETH senilai sekitar $91,3 juta. Alih-alih satu paket besar, aktivitas tersebut terlihat terbagi dalam banyak deposit, yang merupakan pola khas bagaimana institusi menangani dan mengeksekusi berbagai hal.

Di sisi Ethereum, tampilan transfer Arkham menunjukkan tiga blok besar — 10.000 ETH, 9.928 ETH dan 10.000 ETH lainnya — dikirim dari dompet yang terkait dengan infrastruktur ETF Ethereum ETHA BlackRock ke alamat deposit Coinbase Prime. Di sisi Bitcoin, tampilan yang sama menunjukkan deposit 300 BTC berulang ditambah entri 219,392 BTC, yang terkait dengan dompet yang ditandai ke ETF Bitcoin IBIT BlackRock.

Coinbase Prime dirancang untuk institusi, menawarkan kustodi, eksekusi bergaya OTC dan akses pertukaran semuanya dalam satu tempat. Ketika Anda memasukkan uang ke Prime, itu tidak seperti konfirmasi perdagangan publik. Tetapi ini menempatkan aset Anda di tempat yang dapat dijual, digunakan sebagai jaminan untuk derivatif atau digunakan untuk menyelesaikan aktivitas pembuatan dan penebusan ETF.

Gambaran yang lebih besar

Transfer tersebut sejalan dengan cetak aliran ETF yang lebih lemah, seperti yang terlihat dalam data SoSoValue. Tabel ETF spot Bitcoin AS menunjukkan arus keluar bersih harian sebesar $158,25 juta untuk Jumat lalu, dengan IBIT melaporkan arus keluar dana tunggal terbesar sebesar $173,58 juta.

Anda Mungkin Juga Suka

Tampilan mingguan, per 19 Desember 2025, menunjukkan arus keluar bersih mingguan sebesar $497,05 juta. Namun, arus masuk bersih kumulatif tetap di atas $57,41 miliar, dan total aset bersih mendekati $114,87 miliar.

Snapshot TradingView menunjukkan BTC sekitar $90.298 setelah pergerakan intraday dari kisaran tinggi $87.000-an. Dengan arus negatif dan deposit Prime meningkat, pasar akan memperlakukan setiap transaksi baru sebagai pasokan sisi jual sampai terbukti sebaliknya.