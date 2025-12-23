Perusahaan Treasury ETH Terkemuka Mencapai Pencapaian Luar Biasa

Raksasa perbendaharaan Ethereum BitMine kini telah melampaui 4 juta token Ethereum (ETH). Perusahaan ini sekarang memiliki sekitar 3,37% dari total pasokan global altcoin utama tersebut.

Setelah menambahkan lebih dari 500.000 ETH dalam 30 hari terakhir saja, BitMine kini jauh lebih dekat dengan tujuannya untuk mengendalikan 5% dari pasokan. Mereka bertujuan untuk memaksa harga naik dengan menghilangkan likuiditas dari bursa.

Perusahaan ini memulai strategi akuisisi Ethereum yang sangat agresif pada awal Juli 2025. Perubahan tersebut awalnya menghasilkan lonjakan ETH/BTC yang besar. Namun, hal itu cukup singkat.

Sebelum itu, perusahaan ini terutama dikenal karena penambangan Bitcoin dan teknologi immersion.

Kontroversi terbaru Tom Lee

Setelah membuat pengamat pasar terpukau dengan kesuksesan awalnya, perusahaan ini kini berada di bawah tekanan karena harga yang jatuh.

Permabull terkenal itu mengklaim bahwa ETH memasuki "supercycle" selama berbagai penampilannya di media. Dia telah menyebutkan target yang sangat bullish seperti $15.000 pada akhir tahun 2025 dengan kepercayaan diri yang tampaknya tak tergoyahkan.

Namun, Fundstrat, perusahaan riset Lee, kini secara pribadi memprediksi bahwa ETH akan anjlok ke $1.800–$2.000 pada paruh pertama tahun 2026.

Laporan tersebut menyarankan klien kaya untuk "meningkatkan saldo kas dan stablecoin" dan menunggu crash untuk membeli kembali di harga lebih rendah. Laporan ini menyebutkan empat hambatan utama yaitu penutupan pemerintah AS, ketidakpastian kebijakan perdagangan, kelelahan AI, serta ketidakpastian seputar Federal Reserve.

Beberapa pihak kini menuduh Lee menciptakan "exit liquidity" untuk klien pribadinya.

Jika prediksi pribadi Fundstrat menjadi kenyataan dan ETH turun ke $1.800, nilai perbendaharaan BitMine bisa runtuh sebesar 40% atau lebih.

Penurunan dari sekitar $3.000 ke $1.800 pada portofolio 4 juta ETH mewakili potensi kerugian $4,8 miliar dalam nilai buku.

Karena saham BMNR diperdagangkan berdasarkan kepemilikan ETH-nya (NAV), penurunan 40% dalam nilai ETH kemungkinan akan menjatuhkan harga saham.