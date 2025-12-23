Tidak Ada Pembelian Bitcoin Senin Ini—Strategy Malah Menambah $748 Juta ke Cadangan USD

Perusahaan perbendaharaan Bitcoin Strategy belum mengumumkan pembelian BTC baru minggu ini, tetapi telah melakukan ekspansi terhadap cadangan USD yang baru dibentuk.

Cadangan USD Strategy Kini Mencapai $2,19 Miliar

Seperti yang diumumkan oleh co-founder dan chairman Strategy Michael Saylor dalam postingan X, perusahaan telah meningkatkan cadangan US Dollar (USD) sebesar $748 juta. Strategy pertama kali membentuk Cadangan USD di awal Desember, mengalokasikan $1,44 miliar untuk itu.

Selama pengumuman cadangan tersebut, Saylor mencatat, "kami percaya ini akan memposisikan kami lebih baik untuk menavigasi volatilitas pasar jangka pendek sambil mewujudkan visi kami menjadi penerbit Kredit Digital terkemuka di dunia." Keberadaan cadangan tidak berarti perusahaan menghentikan akuisisi Bitcoin, karena melakukan pembelian bersamaan dengan pembentukan cadangan USD itu sendiri dan pada dua hari Senin berikutnya.

Pembelian Bitcoin yang datang bersamaan dengan pengumuman relatif kecil, tetapi dua pembelian di minggu-minggu berikutnya merupakan yang terbesar tahun ini, masing-masing menambahkan hampir $1 miliar token ke perbendaharaan perusahaan.

Penambahan terbaru ke cadangan USD, bagaimanapun, datang tanpa pembelian BTC dari Strategy. Menurut pengajuan kepada US Securities and Exchange Commission (SEC), perusahaan mendanai ekspansi menggunakan penjualan penawaran saham at-the-market (ATM) MSTR.

Cadangan USD Strategy kini menyimpan sekitar $2,19 miliar, sementara perbendaharaan Bitcoin-nya tidak berubah dari angka minggu lalu sebesar 671.268 BTC (senilai $60,24 miliar pada kurs saat ini).

Sama seperti pembelian BTC dari Strategy yang biasanya mendahului postingan X hari Minggu dari Saylor dengan gambar pelacak portofolio perusahaan, tradisi yang sama tampaknya juga terbentuk untuk ekspansi cadangan USD.

Sebelum pengumuman awal, Saylor membuat postingan pelacak portofolio dengan caption: "Bagaimana jika kita mulai menambahkan titik hijau?" Chairman biasanya menggunakan "titik oranye" ketika merujuk pada BTC, sehingga ini langsung mengisyaratkan bahwa sesuatu yang baru sedang terjadi.

"Titik hijau" ternyata adalah penambahan ke cadangan USD. Postingan Minggu sebelum pembelian terbaru juga menggunakan terminologi yang sama, karena Saylor mengatakan, "Titik Hijau ₿eget Titik Oranye."

Strategy terus menjadi perusahaan perbendaharaan Bitcoin terbesar di dunia, seperti yang ditunjukkan data dari BitcoinTreasuries.net.

Strategy bukan satu-satunya perusahaan perbendaharaan cryptocurrency yang membuat pengumuman pada hari Senin. Bitmine juga telah membagikan siaran pers baru dengan pembaruan untuk kepemilikan Ethereum-nya.

Awalnya perusahaan yang berfokus pada penambangan, Bitmine beralih ke strategi perbendaharaan ETH pada pertengahan 2025. Sejak saat itu, perusahaan telah menjadi pembeli aktif cryptocurrency dan telah menetapkan dirinya sebagai pemegang aset digital korporat terbesar di belakang Strategy.

Bitmine menambahkan 98.852 ETH (sekitar $300,75 juta) selama seminggu terakhir dan kini memegang 4.066.062 ETH ($12,37 miliar), setara dengan 3,37% dari total pasokan aset yang beredar. "Kami membuat kemajuan pesat menuju 'alkimia 5%' dan kami sudah melihat sinergi yang lahir dari kepemilikan ETH kami yang substansial," kata Tom Lee, chairman Bitmine.

Harga BTC

Pada saat penulisan, Bitcoin berada di sekitar $89.700, naik hampir 4% dalam tujuh minggu terakhir.