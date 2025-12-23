Harga Ethereum Berjuang, Analis Top Memprediksi ETH Akan Rally Ke $5K

<img alt=""Harga Ethereum Bisa Melonjak Menuju $62,000 dalam Prospek Jangka Panjang." Kata Tom Lee" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" height="536" src="https://image.coinpedia.org/wp-content/uploads/2025/12/05170455/Ethereum-Price-Could-Surge-Toward-62000-in-Long-Term-Outlook.-Tom-Lee-Says-1024x536.webp" style="margin-bottom:5px" width="1024">

Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan nilai pasar, telah berada di bawah tekanan selama berbulan-bulan. Setelah mencapai puncak mendekati $4.953 pada bulan Agustus, ETH telah turun hampir 40% dan sekarang diperdagangkan mendekati level $3.000.

Penurunan panjang ini telah menguji kesabaran investor, terutama karena pasar kripto secara keseluruhan mencari arah yang jelas.

Arus Keluar ETF dan Penjualan Whale Menambah Tekanan

Salah satu alasan utama di balik aksi harga Ethereum yang lemah adalah tekanan jual yang berkelanjutan. ETF Ethereum Spot mencatat tujuh hari berturut-turut arus keluar, menandakan berkurangnya permintaan institusional. Sementara itu, yang memimpin arus keluar ini adalah BlackRock ETHA dengan hampir $558,1 juta hanya dalam 5 hari terakhir.

Meskipun pada tanggal 22 Desember saja, ETF Eth mencatat arus masuk sebesar $84,6 juta setelah 7 hari arus keluar.

Pada saat yang sama, data on-chain menunjukkan bahwa whale menjual hampir $360 juta ETH hanya dalam satu minggu. Penjualan yang stabil ini telah mempersulit Ethereum untuk naik lebih tinggi, bahkan ketika pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan singkat.

Opsi ETH Senilai $3,8 Miliar Berakhir Minggu Ini

Selain itu, para trader mengamati dengan cermat tanggal 26 Desember, ketika jumlah opsi kripto yang rekor akan berakhir di bursa Deribit. Hampir $28,5 miliar kontrak opsi akan berakhir, termasuk sekitar $3,8 miliar dalam opsi Ethereum.

Menurut laporan CoinPedia, level max pain Ethereum berada di dekat $3.100, yang berarti aksi harga bisa menjadi volatil saat mendekati waktu berakhir.

BitMine Immersion Membeli $88,1 ETH

Sementara banyak investor menjual, tidak semua orang mundur. BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh Tom Lee dari Fundstrat, baru-baru ini menambahkan 29.462 ETH senilai $88,1 juta ke perbendaharaannya.

Ini terjadi tak lama setelah pembelian yang jauh lebih besar senilai $300 juta di awal minggu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa beberapa pemain jangka panjang melihat nilai pada level saat ini.

Analis Melihat Breakout Besar, Menargetkan $7000

Ethereum telah berjuang untuk kembali ke level tertinggi sebelumnya dan telah gagal beberapa kali untuk menembus di atas level $3.200. Area ini sekarang telah menjadi resistensi yang kuat, membuat harga ETH terbatas dalam jangka pendek.

Trader kripto teratas Michael van de Poppe percaya bahwa pengujian resistensi berulang ini sebenarnya merupakan tanda positif. Menurutnya, ketika harga menguji level yang sama berkali-kali, biasanya berarti tekanan jual semakin lemah.

Jika ETH akhirnya menembus di atas resistensi, ia memperkirakan pergerakan berikutnya menuju zona $3.650–$3.700.

Mendukung pandangan ini, analis lain, Bitcoinsensus, melihat pola grafik bullish terbentuk pada timeframe harian. Dia mencatat bahwa Ethereum sedang membangun right-angled descending broadening wedge, struktur yang sering menembus ke atas. Berdasarkan pengaturan ini, dia percaya Ethereum pertama-tama bisa menargetkan $5.000, dengan pergerakan lebih lanjut menuju $7.000 jika kondisi pasar tetap kuat.

Meski begitu, beberapa ahli kripto memperingatkan bahwa jika Ethereum gagal menembus lebih tinggi, grafik bisa menunjuk ke arah pullback yang lebih dalam ke zona $2.100–$2.300.