Wintermute: Dengan likuiditas yang mereda di akhir tahun, harga Bitcoin mungkin terus berfluktuasi dalam rentang tertentu.

PANews melaporkan pada 23 Desember bahwa, menurut pembaruan pasar terbaru dari Wintermute, pasar cryptocurrency tetap volatil hingga 23 Desember. BTC sempat turun di bawah $85.000 minggu lalu sebelum secara bertahap pulih ke $90.000, sementara ETH turun di bawah $3.000. Total likuidasi pasar minggu lalu melebihi $2 miliar, dengan dana leverage tersingkir dengan cepat. Dominasi Bitcoin terus meningkat, dengan cryptocurrency mainstream BTC dan ETH menerima lebih banyak dukungan pembelian, sementara altcoin berkinerja buruk karena tekanan pasokan dan rencana unlocking.

Data menunjukkan bahwa dana institusional terus mengalir masuk sejak musim panas, dan investor ritel secara bertahap mengalihkan dana mereka dari altcoin ke cryptocurrency mainstream. Meskipun terjadi volatilitas jangka pendek, likuiditas pasar secara keseluruhan semakin tenang, dan aktivitas pasar diperkirakan akan menurun selama liburan akhir tahun, dengan harga kemungkinan akan terus diperdagangkan dalam kisaran tertentu. Dalam jangka menengah hingga panjang, masuknya institusi keuangan tradisional secara berkelanjutan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi pasar.