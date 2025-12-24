Bitmine Kini Memiliki 3,37% Dari Seluruh Pasokan Ethereum: Akankah Harga Bereaksi?

Ethereum sekali lagi mencoba merebut kembali level $3.000 setelah beberapa upaya gagal bulan ini. ETH sempat naik lebih tinggi selama perdagangan awal tetapi terus menghadapi resistensi di tengah kondisi pasar yang lebih luas yang rapuh.

Meskipun momentum teredam, data on-chain menunjukkan investor mungkin memposisikan diri untuk mendukung potensi pemulihan.

Pemegang Ethereum Terus Bertumbuh

Pertumbuhan jaringan Ethereum telah melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun tujuh bulan. Metrik ini mencerminkan kecepatan di mana alamat baru bergabung dengan jaringan. Peningkatan ini menandakan minat yang diperbarui pada level harga saat ini, meskipun ETH kesulitan untuk menembus lebih tinggi.

Pertumbuhan jaringan yang meningkat sering kali memperkenalkan modal segar. Partisipan baru memperluas likuiditas dan memperkuat fondasi permintaan. Untuk Ethereum, tren ini sangat penting karena pemulihan harga bergantung pada arus masuk yang berkelanjutan daripada perdagangan spekulatif jangka pendek. Pertumbuhan alamat yang kuat menunjukkan kepercayaan jangka panjang tetap utuh.

Bitmine Dapat Membantu Pemulihan Harga

Pertumbuhan Jaringan Ethereum. Sumber: Santiment

Kontributor utama pertumbuhan ini adalah Bitmine. Perusahaan tersebut dengan cepat mengakumulasi Ethereum melalui strategi perbendaharaannya. Bitmine kini memegang sekitar 4,066 juta ETH, mewakili 3,37% dari total pasokan dalam enam bulan.

Perusahaan telah secara publik menargetkan kepemilikan 5% dari semua ETH, langkah yang dapat lebih memperketat pasokan yang beredar dan mendukung apresiasi harga.

Indikator makro menunjukkan latar belakang yang beragam. MVRV Long/Short Difference tetap pada level negatif yang rendah, menunjukkan baik pemegang jangka panjang maupun trader jangka pendek saat ini tidak dalam profit. Kurangnya profitabilitas ini sering memperlambat aktivitas transaksi, karena partisipan ragu untuk memindahkan aset dalam kerugian.

Kondisi profit rendah dapat menekan kecepatan di seluruh jaringan. Namun, lingkungan seperti itu juga mengurangi tekanan jual. Jika kondisi makro yang lebih luas membaik, pemegang jangka panjang biasanya bertindak sebagai penstabil. Keengganan mereka untuk menjual pada harga yang tidak menguntungkan dapat memberikan basis untuk pemulihan ketika permintaan kembali.

Pengaturan Ethereum saat ini mencerminkan keseimbangan ini. Profitabilitas yang lemah membatasi antusiasme, namun juga mencegah distribusi yang agresif. Katalis eksternal yang positif dapat mengubah sentimen dengan cepat, memungkinkan tangan yang lebih kuat menyerap pasokan dan mendorong ETH lebih tinggi.

Harga ETH Menghadapi Tantangannya

MVRV Long/Short Difference Ethereum. Sumber: Santiment

Ethereum diperdagangkan mendekati $2.968 pada saat penulisan, berada tepat di bawah resistensi $3.000. Level ini telah membatasi aksi harga berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Kegagalan terus-menerus untuk merebutnya kembali membuat ETH rentan terhadap volatilitas dan pullback jangka pendek.

Untuk mengunjungi kembali level tertinggi Desember sebesar $3.447, ETH memerlukan pemulihan sekitar 16%. Rintangan pertama tetap $3.131, zona resistensi kunci. Pertumbuhan jaringan yang berkelanjutan dan akumulasi berkelanjutan oleh entitas besar seperti Bitmine dapat memberikan tekanan beli yang diperlukan untuk mencapai level ini.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika Ethereum gagal mengamankan $3.000 sebagai support. Penolakan dapat mengirim harga kembali menuju $2.798, level yang sebelumnya diuji. Mengingat kecenderungan ETH untuk pergerakan tajam dalam kisaran ini, breakdown dapat mempercepat kerugian sebelum stabilitas kembali.