Harga Ethereum Berisiko Turun 6% karena Pola Head and Shoulders Mendekati Breakdown

Harga Ethereum diperkirakan akan turun 6% sebelum menguji ulang support garis leher dari pola head and shoulders.

Data Coinglass menunjukkan open interest futures ETH meningkat dari $35,2 miliar menjadi $38,4 miliar

Crossover bearish antara exponential moving average 100 dan 200 hari, memperkuat potensi tren turun harga.

Pada hari Selasa, 23 Desember, harga Ethereum menunjukkan penurunan sedikit sebesar 1,65% untuk mencapai nilai perdagangan saat ini sebesar $2.964. Pullback bearish mengikuti tren koreksi yang berlanjut di pasar kripto yang lebih luas karena Bitcoin memproyeksikan pembalikan lain dari pasar $90.000. Meskipun tekanan jual yang meningkat di pasar, perusahaan korporat terus melakukan akumulasi ETH karena data on-chain menunjukkan bahwa altcoin mengungguli BTC.

OI Futures ETH Pulih Saat Trader Bersiap untuk Pergerakan Besar Berikutnya

Sejak akhir pekan lalu, harga Ethereum telah mengalami perdagangan volatilitas rendah di bawah level psikologis $3.000. Grafik harian menunjukkan beberapa candle berbadan pendek dengan volume rendah yang mengindikasikan kurangnya inisiatif dari pembeli atau penjual.

Di tengah konsolidasi ini, harga koin menunjukkan upaya untuk menembus resistance overhead yang didorong oleh dorongan bullish dari momentum futures. Menurut data Coinglass, open interest yang terkait dengan futures Ethereum pulih dari $35,2 miliar menjadi $38,4 miliar, mencatat lonjakan 9%.

Lonjakan ini menunjukkan bahwa trader memasuki kontrak baru di pasar futures, dalam mengantisipasi pergerakan dinamis di masa mendatang.

Sementara itu, permintaan institusional untuk Ethereum terus meningkat menjelang akhir 2025, baik dalam bentuk dana tradisional maupun strategi treasury khusus.

Fasanara Capital yang berbasis di London melakukan permainan leverage dalam dua hari terakhir, membeli hingga 6.569 ETH ([?] $19,72 juta). Perusahaan kemudian menggunakan token sebagai jaminan pada protokol pinjaman DeFi Morpho, meminjam sekitar $13 juta dalam USDC sebagai jaminan untuk mendapatkan lebih banyak ETH.

Bersamaan dengan itu, BitMine Immersion Technologies, perusahaan treasury Ethereum yang diketuai oleh Tom Lee dari Fundstrat menambahkan 29.462 ETH senilai sekitar $88,1 juta. Token tersebut diterima sebagai transfer dari BitGo dan Kraken dalam program akumulasi berkelanjutan BitMine. Pembelian ini membawa kepemilikannya jauh melampaui 4 juta ETH, menjaga perusahaan tetap pada jalur menuju tujuan jangka panjangnya untuk memegang 5% dari total pasokan..

Pembelian institusional dan dukungan pasar futures dapat memperkuat harga Ethereum untuk pemulihan yang diperbarui.

Pola Grafik Bearish Menetapkan Harga Ethereum untuk Koreksi Lebih Dalam

Selama sebulan terakhir, harga Ethereum mencatat tren sideways, bergerak di sekitar kisaran $3.000. Konsolidasi ini sejalan dengan ketidakpastian pasar yang lebih luas dan perkembangan makroekonomi di pasar AS.

Analisis lebih dalam dari grafik 4 jam menunjukkan bahwa aksi harga berkembang menjadi pola pembalikan bearish tradisional yang disebut head and shoulders. Secara teoritis, setup grafik menampilkan tiga puncak yaitu, bahu kiri, kepala tinggi dan bahu kanan, sebelum harga memberikan breakdown yang menentukan dari support garis leher pola.

Pola grafik telah berkembang sebagai formasi lower high baru di grafik harian ETH yang mengindikasikan sentimen sell-the-bounce yang utuh di pasar. Dengan penurunan pasar hari ini, harga Ethereum bergerak mendekati support garis leher di $2.800 untuk potensi breakdown.

Indikator momentum RSI di 48% menunjukkan sentimen pasar netral hingga bearish, memperkuat potensi breakdown support. Jika terwujud, harga Ethereum dapat terjun 6% lagi untuk mencapai support langsung di $2.600, diikuti oleh penurunan ke $2.400.

Grafik ETH/USDT -1h

Sebaliknya, harga koin dapat mengalami tekanan permintaan yang diperbarui pada support garis leher di tengah pembelian yang meningkat dari trader institusional dan futures. Jika support bertahan, pembeli dapat mendorong upaya pemulihan baru untuk merebut kembali level $3.000.