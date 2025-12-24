Solana Memasuki Fase Minat Rendah Setelah All-Time High November 2024 — Inilah Alasannya

Kisah Solana telah bergeser dari kenaikan meteoris menjadi pertarungan berisiko tinggi untuk relevansi. Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa historis pada November 2024, jaringan ini kesulitan merebut kembali momentum sebelumnya. Hilangnya momentum ini mencerminkan kelelahan teknis dan rekalibrasi pasar setelah kenaikan agresif. Dengan demikian, SOL telah memasuki fase baru saat investor menilai apakah permintaan segar dapat muncul atau apakah jaringan memerlukan katalis baru untuk menegaskan kembali kepemimpinan.

Bagaimana Momentum Solana Memudar Setelah Puncak November

Trader kripto Ardi telah mengungkapkan di X bahwa minat pasar telah menipis secara nyata sejak Solana menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa $296 pada November 2024. Data on-chain menunjukkan bahwa tekanan beli hampir didominasi oleh dompet berukuran ritel, terutama yang melakukan pembelian antara $0 dan $1.000.

Ardi berpendapat bahwa sementara banyak pengamat menunjuk kondisi mikro untuk menjelaskan aksi harga yang stagnan, data menunjukkan bahwa distribusi telah dimulai sebelum puncak. Volume penjualan sudah mengalami akselerasi selama berbulan-bulan sebelum 10 Oktober, menandakan bahwa pemain utama merencanakan eksit mereka jauh sebelum penurunan. Data juga mengonfirmasi divergensi besar antara demografi.

Sementara itu, dompet berukuran menengah yang melibatkan $0 hingga $100.000, dan dompet berukuran institusional yang melibatkan $100.000 hingga $10 juta dalam volume telah mengalami tren menurun yang stabil selama sekitar 13 bulan. Selama periode yang sama, dompet ritel menunjukkan tren naik yang konsisten, dan jelas yakin bahwa SOL masih diperdagangkan pada harga diskon yang dalam.

Ketidakseimbangan ini mengarah pada pertanyaan utama: Apakah nilai Solana sekarang secara intrinsik terkait dengan memecoin? Korelasi antara permintaan SOL dan memecoin yang aktif di jaringan hampir sempurna, yang berarti bahwa tanpa kegilaan sektor meme, sebagian besar tawaran akan sebagian besar tidak tertarik.

Apa yang Datang Setelah Meme Akan Menentukan Masa Depan Solana

Seorang investor dan trader, Jas menunjukkan bahwa 2025 pasti telah menjadi reset untuk Solana, tetapi belum berakhir untuk altcoin tersebut. Trader aktif bulanan SOL telah turun dari sekitar 30 juta menjadi di bawah 1 juta, penurunan aktivitas jaringan yang mencengangkan sebesar 97%. Mesin spekulatif adalah ledakan memecoin yang memicu kenaikannya dan juga mengekspos kerentanan terbesarnya.

Selanjutnya, SOL turun hampir 58% dari tertinggi tahunannya. Pendapatan jaringan SOL turun lima kali lipat secara year-over-year dari $2,5 miliar pada 2024 menjadi $500 juta pada 2025. Kontras dengan Ethereum sulit diabaikan, dan ETH menghasilkan pendapatan $1,4 miliar tahun ini dan mengungguli SOL sebesar 56% year-to-date. "Masa depan SOL mungkin kurang bergantung pada meme dan lebih pada apa yang mengikutinya," catat Jas.