PANews melaporkan pada 24 Desember bahwa, menurut pengumuman Binance, untuk meningkatkan kualitas perdagangan, Binance akan menghapus lima pasangan perdagangan spot—BIO/FDUSD, ENS

Binance akan menghapus lima pasangan trading spot, termasuk BIO/FDUSD, pada tanggal 26 Desember.

2025/12/24 15:05
PANews melaporkan pada 24 Desember bahwa, menurut pengumuman Binance, untuk meningkatkan kualitas perdagangan, Binance akan menghapus lima pasangan perdagangan spot—BIO/FDUSD, ENS/FDUSD, INJ/ETH, TREE/BNB, dan VTHO/TRY—pada pukul 10:00 WIB tanggal 26 Desember. Penghapusan hanya mempengaruhi pasangan perdagangan yang relevan; token itu sendiri masih dapat diperdagangkan melalui pasangan lain di platform. Binance juga akan secara bersamaan menghentikan layanan bot perdagangan terkait, dan pengguna disarankan untuk menyesuaikan pengaturan mereka agar dapat mengurangi risiko aset.

