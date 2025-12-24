Perusahaan Smarter Web Menyetujui Penerbitan 50 Juta Saham untuk Strategi Pertumbuhan

TLDR

Smarter Web berencana menerbitkan 50 juta saham untuk mendukung strategi modalnya.

berencana Perusahaan ini adalah pemegang Bitcoin terbesar yang diperdagangkan secara publik di Inggris dengan 2.664 BTC.

Penjualan saham akan dibatasi hingga 25% dari volume perdagangan mingguan untuk melindungi pemegang saham.

CEO Andrew Webley menyoroti fleksibilitas untuk pertumbuhan masa depan dalam perjanjian baru.

The Smarter Web Company (AQUIS: SWC | OTCQB: TSWCF | FRA: 3M8), sebuah perusahaan teknologi berbasis di Inggris dengan fokus pada Bitcoin, mengumumkan perjanjian langganan baru pada 23 Desember 2025. Perjanjian tersebut memungkinkan penerbitan 50 juta saham biasa baru.

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas modal tambahan kepada perusahaan saat melanjutkan rencana pertumbuhannya. Saham-saham tersebut akan tersedia untuk dijual di Pasar Pertumbuhan AQSE, dengan penerimaan diperkirakan akan berlaku sekitar 2 Januari 2026.

Langkah baru ini akan semakin memperkuat perbendaharaan Bitcoin perusahaan, di mana perusahaan sudah memiliki 2.664 BTC, menandainya sebagai perusahaan terbesar yang diperdagangkan secara publik di Inggris dengan Bitcoin di neraca keuangannya. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa 50 juta saham akan dijual melalui Shard Merchant Capital Limited, perusahaan yang menangani transaksi, dengan Tennyson Securities bertindak sebagai broker.

Ketentuan Perjanjian Langganan Baru

Perjanjian langganan baru menggantikan perjanjian yang awalnya diumumkan pada September 2025. Berdasarkan perjanjian yang diperbarui ini, perusahaan berencana menjual hingga 50 juta saham tambahan, berdasarkan 13,24 juta saham yang diterbitkan sebelumnya yang belum terjual. Hal ini meningkatkan total alokasi saham menjadi 63,2 juta saham, yang akan tersedia untuk dijual di pasar terbuka.

Untuk memastikan proses yang terkontrol dan transparan, perusahaan telah menetapkan kondisi yang jelas untuk penjualan saham-saham ini. Aspek penting dari perjanjian ini adalah batas penjualan mingguan, yang membatasi penjualan saham hingga 25% dari volume perdagangan mingguan. Sistem ini memastikan bahwa pasar tidak dibanjiri dengan saham dalam waktu singkat, membantu melindungi nilai pemegang saham.

Perusahaan juga akan menerapkan pembatasan harga, memastikan bahwa saham tidak dijual di bawah harga penutupan hari sebelumnya. Saham baru yang diterbitkan akan dibayar penuh dan memiliki peringkat yang sama dengan saham yang ada dalam hal dividen dan distribusi lainnya.

Menjaga Transparansi dan Fleksibilitas

The Smarter Web Company berkomitmen untuk menjaga transparansi sepanjang proses ini. Perusahaan akan menerbitkan pembaruan mingguan tentang jumlah saham yang terjual, kecuali dalam kasus di mana tidak ada saham yang terjual dalam minggu tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa pemegang saham tetap mendapat informasi dan bahwa penjualan saham dilakukan dengan cara yang terstruktur dan dapat diprediksi.

Selain itu, perusahaan mempertahankan hak untuk menghentikan atau melanjutkan penjualan saham sesuai kebijakannya, memberikan fleksibilitas untuk merespons kondisi pasar dan permintaan investor. CEO Andrew Webley menyatakan, "Struktur yang diperbarui memungkinkan kami untuk merespons kondisi pasar dengan lebih efektif sambil terus mengumpulkan modal dengan cara yang teratur dan transparan."

Dampak pada Kepemilikan Pemegang Saham

Setelah saham baru diterima untuk diperdagangkan, jumlah total saham biasa yang beredar akan meningkat menjadi sekitar 350,2 juta. Akibatnya, pemegang saham yang ada, termasuk direktur perusahaan, akan mengalami dilusi kepemilikan mereka. Misalnya, kepemilikan keluarga CEO Andrew Webley akan menurun dari 9,13% menjadi 7,83% setelah penerbitan.

Meskipun terjadi dilusi, perusahaan percaya bahwa langkah ini akan membantu mengamankan modal yang diperlukan untuk fase pertumbuhan berikutnya, terutama dalam membangun perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin. Jumlah saham yang diperbarui akan berfungsi sebagai angka referensi untuk pengungkapan berdasarkan aturan transparansi Inggris, memastikan bahwa semua persyaratan regulasi terpenuhi.

Postingan Smarter Web Company Menyetujui Penerbitan 50 Juta Saham untuk Strategi Pertumbuhan pertama kali muncul di CoinCentral.