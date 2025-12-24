Pertarungan Harga SEI: Apakah Akan Turun Menuju $0,106 atau Rally Menuju $0,115?

SEI berada di sekitar $0,10.

Volume perdagangan harian turun sebesar 28%.

Gelombang bearish yang konsisten di pasar kripto telah menghambat pemulihan. Jika bears mendapatkan kekuatan yang cukup, harga aset digital dapat tergelincir ke posisi terendah krusial mereka baru-baru ini. Dengan sentimen ketakutan yang masih berlanjut, BTC dan ETH kehilangan momentum dan diperdagangkan di sisi bawah. Di antara kelompok altcoin, dalam 24 jam terakhir, SEI telah kehilangan lebih dari 2,03%.

Rentang perdagangan rendah dan tinggi aset ini tercatat di sekitar $0,108 dan $0,1114. Data CoinMarketCap melaporkan bahwa SEI saat ini diperdagangkan di sekitar level $0,1083. Selain itu, kapitalisasi pasar berada di $702,83 juta, dengan volume perdagangan harian anjlok lebih dari 28,20%, mencapai $36,75 juta.

Sementara itu, grafik Ali mengungkapkan $0,106 bertindak sebagai support kunci untuk SEI. Selama harga bertahan di atas level ini, pembeli tetap mengendalikan. Bertahan secara berkelanjutan membuat jalur naik tetap terbuka ke zona resistance $0,113–$0,115. Penembusan bersih di bawah $0,106 akan melemahkan pengaturan bullish dan mengundang tekanan penurunan yang baru.

Apakah Tren Turun SEI Akan Menguat?

Garis Moving Average Convergence Divergence SEI dan garis sinyal berada di bawah garis nol, yang menunjukkan momentum bearish. Aksi harga jangka pendek lebih lemah daripada tren jangka panjang. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) di 0,00 menunjukkan kondisi pasar netral. Ini menunjukkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual, tanpa arus masuk atau keluar modal yang kuat, menandakan keragu-raguan.

Grafik SEI (Sumber: TradingView) Grafik SEI (Sumber: TradingView)

Yang signifikan, nilai Relative Strength Index (RSI) harian di 39,72 menandakan momentum lemah yang condong bearish. Tekanan jual lebih kuat, tetapi aset belum oversold. Penurunan lebih lanjut dapat mendorongnya ke level oversold. Pembacaan Bull-Bear Power (BBP) SEI sebesar -0,0032 mengimplikasikan kontrol bearish yang sedikit. Tetapi tekanannya lemah, tidak agresif. Ini memiliki keyakinan rendah, di mana harga dapat berkonsolidasi.

Harga SEI mungkin jatuh tajam ke support di kisaran $0,1060. Koreksi lebih lanjut di sisi bawah dapat memicu munculnya death cross untuk mengirim harga aset lebih rendah, di bawah $0,1037. Jika pemulihan untuk SEI terjadi, harga dapat naik ke resistance terdekat di sekitar $0,1106. Dengan tekanan bullish yang diperpanjang, golden cross mungkin terjadi, dan mendorong harga naik menuju level $0,1129.

Berita Kripto Terbaru

Bears vs. Bulls: Akankah Bears Mendorong Monero (XMR) Lebih Rendah, atau Apakah Pembalikan Akan Datang?