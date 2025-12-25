Pergerakan Terjadi di Stash Bitcoin Besar-Besaran yang Dicuri dalam Peristiwa Hack Mt Gox yang Besar!

Dilaporkan bahwa sekitar 1.300 Bitcoin (BTC) telah dijual dalam seminggu terakhir dari dompet yang terkait dengan serangan Mt. Gox. Analis platform analisis blockchain Arkham, Emmett Gallic, mengungkapkan bahwa alamat yang terkait dengan Aleksey Bilyuchenko, yang dituduh oleh Departemen Kehakiman AS terlibat dalam peretasan Mt. Gox, telah mentransfer 1.300 BTC senilai sekitar 114 juta dolar ke bursa yang tidak diketahui identitasnya dalam tujuh hari terakhir. Alamat-alamat yang dimaksud […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.