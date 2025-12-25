Glassnode Meluncurkan Bitcoin Vector #35 dengan Swissblock dan Willy Woo



Ted Hisokawa



Glassnode mempersembahkan Bitcoin Vector #35, dikembangkan bekerja sama dengan Swissblock dan Willy Woo, menawarkan analisis pasar komprehensif tentang Bitcoin, Ethereum, dan DeFi.

Pengantar Bitcoin Vector #35

Glassnode telah merilis edisi terbaru dari seri analisis pasarnya, Bitcoin Vector #35. Dikembangkan bekerja sama dengan Swissblock dan analis terkemuka Willy Woo, edisi baru ini menawarkan wawasan mendalam tentang pasar cryptocurrency, terutama berfokus pada Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Kolaborasi dan Wawasan

Kolaborasi antara Swissblock dan Willy Woo mempertemukan keahlian dan perspektif inovatif. Seri Bitcoin Vector terkenal dengan riset on-chain yang komprehensif dan analisis pasar, memberikan pelanggan pemahaman terperinci tentang tren dan dinamika pasar.

Langganan dan Akses

Menurut Glassnode, pelanggan dapat mengakses analisis terbaik di kelasnya tentang Bitcoin, Ethereum, dan DeFi dengan berlangganan platform wawasan mereka. Langganan juga memberikan akses ke riset on-chain terbaru, meningkatkan pemahaman tentang pasar cryptocurrency.

Pelanggan diwajibkan untuk menyetujui Pemberitahuan Privasi dan Syarat & Ketentuan Glassnode untuk mendapatkan akses ke sumber daya ini.

Kesimpulan

Peluncuran Bitcoin Vector #35 menandai langkah lain dalam upaya berkelanjutan Glassnode untuk memberikan wawasan pasar yang berharga kepada audiensnya. Dengan memanfaatkan kolaborasi dengan para ahli industri seperti Swissblock dan Willy Woo, Glassnode terus memperkuat posisinya sebagai sumber terkemuka analisis pasar cryptocurrency.

