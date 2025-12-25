BursaDEX+
Postingan Kraken Berencana Meluncurkan Pasar Prediksi pada 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peluncuran pasar prediksi Kraken yang direncanakan pada 2026. Fokus

Kraken Berencana Meluncurkan Pasar Prediksi pada 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 09:49
Poin-Poin Penting:
  • Rencana peluncuran pasar prediksi Kraken pada 2026.
  • Fokus pada ekspansi ekuitas yang ditokenisasi.
  • Dampak pada lanskap keuangan dan regulasi di masa depan.

Kraken merencanakan peluncuran ke sektor pasar prediksi pada 2026, diungkapkan dalam wawancara CNBC, saat lebih jauh mengeksplorasi ekuitas yang ditokenisasi dengan akuisisi Backed Finance.

Inisiatif ini menyoroti investasi strategis Kraken dalam teknologi keuangan yang berkembang, berpotensi mengubah lanskap untuk tokenisasi aset tradisional dan bersaing di sektor pasar yang berkembang pesat.

Strategi Pasar Kraken 2026 dan Rencana Ekspansi

Strategi Kraken: Pengumuman yang dibuat oleh Mark Greenberg menekankan fokus Kraken pada perluasan ekuitas yang ditokenisasi melalui akuisisi Backed Finance. Upaya pasar prediksi mereka menandai evolusi strategis bagi perusahaan yang ditetapkan untuk 2026.

Perubahan Industri: Langkah ke pasar prediksi menggarisbawahi diversifikasi berkelanjutan Kraken, sejalan dengan tren industri yang lebih luas yang menekankan instrumen keuangan yang inovatif. Akuisisi ini menandakan niat Kraken untuk memperkuat jejaknya dalam aset yang ditokenisasi.

Tren Ethereum dan Wawasan Ahli tentang Dampak Regulasi

Tahukah Anda? Langkah Kraken ke pasar prediksi sejalan dengan pergeseran industri yang lebih luas yang terlihat sejak 2025, di mana 80% IPO kripto baru di AS didorong oleh kebijakan yang menguntungkan, menetapkan rekor.

Aktivitas pasar Ethereum berlanjut dengan harga $2.944,29, mempertahankan dominasi 12,02%. Volume perdagangan 24 jam terakhir menunjukkan penurunan 34,51%. Selama 30 hari terakhir, Ethereum mengalami fluktuasi ringan, menunjukkan peningkatan sedikit 0,26%, menurut CoinMarketCap.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:43 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli dari tim riset Coincu menyarankan masuknya Kraken ke pasar prediksi dapat mengarah pada kemajuan regulasi, memberikan katalis untuk kerangka kerja baru dalam produk keuangan yang ditokenisasi. Ini akan mendorong inovasi dalam aplikasi blockchain.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/kraken-prediction-market-plans/

