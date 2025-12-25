BursaDEX+
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, Solana spot ETF mencatatkan arus masuk bersih sebesar $1,48 juta kemarin (24 Desember, Waktu Timur).

ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih $1,48 juta dalam satu hari.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/25 10:58
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat arus masuk bersih sebesar $1,48 juta kemarin (24 Desember, Waktu Timur).

Kemarin (24 Desember, Waktu Timur), ETF SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Fidelity SOL ETF FSOL, dengan arus masuk bersih sebesar $1,08 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $113 juta. Terbesar kedua adalah VanEck SOL ETF VSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $400.000 dan total arus masuk bersih historis sebesar $17,78 juta.

Hingga saat berita ini diterbitkan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $931 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,35%, dan akumulasi arus masuk bersih sebesar $752 juta.

