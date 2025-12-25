Pasar ETF AS Raih Triple Crown Sementara BTC Merosot dan XRP Melesat

Pasar ETF AS mencapai "triple crown" bersejarah pada tahun 2025, memecahkan rekor dalam arus masuk ($1,4 triliun), peluncuran baru (1.100+), dan volume perdagangan ($57,9 triliun). Ini adalah pertama kalinya ketiga metrik tersebut mencapai rekor secara bersamaan sejak 2021.

Tiga tahun berturut-turut keuntungan dua digit S&P 500 mendorong reli. Namun Wall Street mulai bertanya: apa yang akan terjadi selanjutnya?

Hantu 2022

Preseden tersebut membawa peringatan. Tahun setelah triple crown 2021 menyaksikan S&P 500 terjun 19% di tengah kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve. Reli yang didorong teknologi yang memicu arus masuk ETF berbalik tajam, dengan arus masuk dan peluncuran melambat pada tahun 2022.

Paralel tersebut sulit diabaikan. Pada tahun 2021, euforia seputar saham teknologi mendorong permintaan rekor. Pada tahun 2025, pengeluaran AI telah mendominasi sementara skeptisisme meningkat. Sejak Oktober, S&P 500 diperdagangkan menyamping karena Wall Street mempertanyakan pengembalian dari belanja modal AI Big Tech.

Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg Intelligence, memperingatkan: "Karena tahun ini tampak sempurna untuk ETF, Anda ingin bersiap-siap." Dia menyarankan "reality check" bisa datang pada tahun 2026 melalui volatilitas pasar atau ledakan ETF berleveraj—risiko yang sudah ditunjukkan oleh GraniteShares' 3x Short AMD ETP, yang kehilangan 88,9% dalam satu hari dan dilikuidasi pada Oktober.

Rotasi ETF Kripto

Dalam booming ETF yang lebih luas, divergensi mencolok terjadi pada dana mata uang kripto.

IBIT BlackRock menarik $25,4 miliar meskipun pengembalian -9,6%—satu-satunya kinerja negatif di antara 10 pemimpin arus teratas. Balchunas menyebutnya "Boomers yang menggelar klinik HODL." Namun arus berubah setelah Bitcoin turun 30% dari puncak Oktober. IBIT mencatat lima minggu berturut-turut arus keluar senilai $2,7 miliar. ETF Ethereum mengikuti dengan tujuh hari berturut-turut arus keluar pada Desember, senilai $685 juta.

Sebaliknya muncul pada ETF altcoin yang baru diluncurkan. ETF spot XRP AS, yang debut 13 November, mencatat 28 hari perdagangan berturut-turut arus masuk bersih—tak tertandingi oleh ETF kripto mana pun saat peluncuran. Arus masuk kumulatif mencapai $1,14 miliar dengan nol hari arus keluar. Namun, laju harian—kebanyakan $10-50 juta—pucat dibandingkan dengan ETF Bitcoin, yang secara teratur menarik $500 juta atau lebih pada hari-hari awal mereka.

ETF Solana menarik $750 juta meskipun penurunan harga SOL 53%—meskipun tidak seperti XRP, mereka mengalami beberapa hari arus keluar pada akhir November dan awal Desember.

BTC ETH XRP SOL Arus Masuk YTD $25,4M $10,3M $1,14M $750J 1-24 Des -$629J -$512J +$470J +$132J Catatan Arus keluar 5 minggu Arus keluar 7 hari Arus masuk beruntun 28 hari Arus masuk meskipun -53%

Sumber: BeInCrypto

Desember mengkristalkan rotasi ini. Hingga 24 Desember, ETF Bitcoin kehilangan $629 juta, sementara Ethereum kehilangan $512 juta; XRP menambahkan $470 juta, dan Solana memperoleh $132 juta.

Pergeseran Struktural atau Penyesuaian Sementara?

Mereka yang berargumen untuk perubahan struktural menunjuk pada kejelasan regulasi—gugatan SEC XRP berakhir pada Agustus dengan penyelesaian $125 juta, mengklasifikasikannya sebagai non-sekuritas. Narasi utilitas juga mendapatkan daya tarik: pembayaran lintas batas XRP dan ekosistem DeFi Solana menawarkan aplikasi di luar "emas digital."

Skeptis memperingatkan bahwa arus masuk konsisten XRP dan SOL mungkin mencerminkan "efek bulan madu" yang khas dari peluncuran ETF baru. Meskipun arus masuk ETF rekor, XRP tetap 50% di bawah puncak Juli, dan SOL turun 53% sejak Oktober—diskoneksi yang beberapa atribut ke pengambilan untung akhir tahun dan distribusi kepemilikan whale yang mengimbangi permintaan institusional.

Prospek 2026

Dengan lusinan aplikasi ETF kripto masih menunggu tinjauan SEC, lebih banyak produk altcoin diharapkan pada tahun 2026.

"Tahun sempurna" pasar ETF akan diingat bersama peringatan koreksi. Tetapi rotasi dalam ETF kripto menunjukkan investor institusional menjadi selektif—bergerak melampaui Bitcoin dan Ethereum menuju aset dengan kejelasan regulasi dan utilitas dunia nyata. Apakah tren ini berlanjut akan menjadi indikator kunci untuk arah pasar yang lebih luas.