Solana Meluncurkan Kora: Transaksi Blockchain Tanpa Biaya Tiba

Yayasan Solana telah memperkenalkan Kora, sebuah fee relayer yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa biaya dan membayar menggunakan token khusus. SOL tidak lagi perlu dimiliki untuk berinteraksi dengan pengguna.

Pada tanggal 22 Desember, Kora diperkenalkan. Yayasan menyatakan di X bahwa ini memungkinkan pembayaran tanpa biaya dan menerima token biaya khusus di seluruh ekosistem.

Kora menghilangkan hambatan signifikan dalam adopsi blockchain: pengguna biasanya memerlukan token asli, seperti SOL, untuk mengirim uang, yang bisa sulit digunakan dan dapat membingungkan pengguna baru.

Aplikasi Membayar Sementara Pengguna Bermain

Onboarding sepenuhnya diubah oleh fee relayer ini. Semua biaya transaksi kini dapat disponsori oleh aplikasi, dan pengguna dapat berinteraksi tanpa SOL sama sekali.

Di X, Yayasan menulis bahwa token apa pun dapat digunakan untuk membayar biaya, yang berarti bahwa stablecoin seperti USDC menjadi opsi pembayaran, dan aplikasi bebas memilih model pendapatan.

Penerima manfaat terbesar adalah platform gaming. Pemain baru akan dapat bergabung segera tanpa hambatan dompet karena token dalam game akan menangani semua biaya transaksi.

Di masa lalu, pengguna diharuskan membeli SOL terlebih dahulu, yang membuat banyak orang mundur. Kora melewati langkah tambahan itu sepenuhnya.

Keamanan Bertemu Fleksibilitas

Runtime Verification telah sepenuhnya mengaudit Kora, yang juga memiliki differential fuzz testing, memberikan rasa percaya diri dalam produksi kepada pengembang.

Kora saat ini melayani enam remote signer. Tim memantau dana menggunakan metrik bawaan, dan peringatan saldo rendah mencegah kegagalan transaksi.

Server RPC standar dapat digunakan segera oleh pengembang. Integrasi disederhanakan dengan alat command-line, dan kontrol kebijakan tingkat tinggi diberikan oleh file konfigurasi.

Tim dapat menyatakan pengguna dan program yang diizinkan. Pembayaran diverifikasi dan dikonfirmasi, kemudian pembayaran diproses, dan persyaratan bisnis unik mudah disesuaikan dengan aturan khusus.

Penandatanganan untuk memastikan lingkungan yang baik. Remote signing meminimalkan eksposur langsung, kunci diintegrasikan dengan AWS KMS dan Turnkey, dan kunci dilindungi.

