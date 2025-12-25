BursaDEX+
Solana Foundation telah memperkenalkan Kora, sebuah fee relayer

Transaksi Blockchain Tanpa Biaya Tiba| Live Bitcoin News

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 12:15
Solana Foundation telah memperkenalkan Kora, sebuah fee relayer yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa biaya dan membayar menggunakan token kustom. SOL tidak lagi perlu dipegang untuk berinteraksi dengan pengguna.

Pada tanggal 22 Desember, Kora diperkenalkan. Foundation menyatakan di X bahwa ini memungkinkan pembayaran tanpa biaya dan menerima token biaya kustom di seluruh ekosistem.

Sumber – X

Kora menghilangkan hambatan signifikan terhadap adopsi blockchain: pengguna biasanya memerlukan token asli, seperti SOL, untuk mengirim uang, yang bisa sulit digunakan dan dapat membingungkan pengguna baru.

Aplikasi Membayar Sementara Pengguna Bermain

Onboarding sepenuhnya diubah oleh fee relayer ini. Semua biaya transaksi sekarang dapat disponsori oleh aplikasi, dan pengguna dapat berinteraksi tanpa SOL sama sekali.

Di X, Foundation menulis bahwa token apa pun dapat digunakan untuk membayar biaya, yang berarti bahwa stablecoin seperti USDC menjadi opsi pembayaran, dan aplikasi bebas memilih model pendapatan.

Penerima manfaat terbesar adalah platform gaming. Pemain baru akan dapat bergabung segera tanpa hambatan dompet karena token dalam game akan menangani semua biaya transaksi.

Di masa lalu, pengguna diharuskan membeli SOL terlebih dahulu, yang membuat banyak orang enggan. Kora melewati langkah tambahan itu sepenuhnya.

Keamanan Bertemu Fleksibilitas

Runtime Verification telah sepenuhnya mengaudit Kora, yang juga memiliki differential fuzz testing, memberikan rasa percaya diri dalam produksi kepada developer.

Kora saat ini melayani enam remote signer. Tim melacak dana menggunakan metrik bawaan, dan peringatan saldo rendah mencegah kegagalan transaksi.

Server RPC standar dapat langsung digunakan oleh developer. Integrasi disederhanakan dengan alat command-line, dan kontrol kebijakan tingkat tinggi diberikan oleh file konfigurasi.

Tim dapat menyatakan pengguna dan program yang diizinkan. Pembayaran diverifikasi dan dikonfirmasi, kemudian pembayaran diproses, dan persyaratan bisnis unik dengan mudah dipenuhi oleh aturan kustom.

Penandatanganan untuk memastikan lingkungan yang baik. Remote signing meminimalkan paparan langsung, kunci diintegrasikan dengan AWS KMS dan Turnkey, dan kunci dilindungi.

Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/solana-drops-kora-zero-fee-blockchain-transactions-arrive/

