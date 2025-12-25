ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $52,7 juta kemarin, dengan hanya Grayscale Mini ETF yang mencatat arus masuk bersih.

PANews melaporkan pada tanggal 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada tanggal 24 Desember (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $52,7049 juta. ETHE milik Grayscale mencatat arus keluar bersih terbesar sebesar $33,78 juta pada hari itu; hanya mini ETF ETH milik Grayscale yang mencatat arus masuk bersih sebesar $3,33 juta. Saat ini, total nilai aset bersih ETF Ethereum adalah $17,863 miliar, mewakili 5,03% dari total kapitalisasi pasar Ethereum, dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar $12,381 miliar.

