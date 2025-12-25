BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada 24 Desember (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $52,7049 jutaPANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada 24 Desember (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $52,7049 juta

ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $52,7 juta kemarin, dengan hanya Grayscale Mini ETF yang mencatat arus masuk bersih.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/25 12:59
Ethereum
ETH$3,370.01+1.61%

PANews melaporkan pada tanggal 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada tanggal 24 Desember (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $52,7049 juta. ETHE milik Grayscale mencatat arus keluar bersih terbesar sebesar $33,78 juta pada hari itu; hanya mini ETF ETH milik Grayscale yang mencatat arus masuk bersih sebesar $3,33 juta. Saat ini, total nilai aset bersih ETF Ethereum adalah $17,863 miliar, mewakili 5,03% dari total kapitalisasi pasar Ethereum, dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar $12,381 miliar.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,370.01
$3,370.01$3,370.01
+0.72%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38