Ethereum Menunjukkan Pemulihan Kuat di Tengah Fluktuasi Saham AI

Poin Utama: Stabilitas harga Ethereum

Korelasi historis dengan saham teknologi

Pergeseran pasar potensial diprediksi

Agen paus on-chain Garrett Jin menyoroti bahwa penjualan saham AI AS minggu lalu, yang dipicu oleh komentar analis yang salah ditafsirkan, berakhir dengan rebound minggu ini, menstabilkan Ethereum (ETH) bersamaan dengan pemulihan.

Peristiwa ini menggarisbawahi ketahanan ETH dan korelasi kuat dengan Nasdaq 100, mengindikasikan potensi pemulihan harga dan momentum bullish di pasar kripto.

Stabilitas harga Ethereum baru-baru ini

Stabilitas harga Ethereum baru-baru ini menandakan potensi berakhirnya panic selling, karena saham teknologi termasuk Oracle menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun ada tantangan yang ada. Keselarasan seperti ini memperkuat narasi Ethereum dan tolok ukurnya terhadap Nasdaq 100 Index.

Mengutip komentar industri, Jin mendukung prediksi bullish untuk Bitcoin dan Ethereum, menyatakan target termasuk Bitcoin di $106.000 dan Ethereum di $4.500 sebagai indikasi tren pasar yang lebih luas. Meskipun tidak ada pernyataan langsung dari tokoh-tokoh besar seperti CZ atau Vitalik, cerminan dalam pola perdagangan menegaskan posisi Jin.

Korelasi Historis Ethereum dengan Saham Teknologi

Tahukah Anda? Korelasi antara Ethereum dan Nasdaq 100 adalah tema yang berulang secara historis, sering disorot selama fluktuasi saham teknologi yang signifikan, menggarisbawahi perannya dalam strategi investor.

Menurut CoinMarketCap, Ethereum (ETH) saat ini dihargai $2.938,21, dengan kapitalisasi pasar sebesar $354,63 miliar dan dominasi sebesar 11,96%. Volume perdagangannya telah mencapai $11,76 miliar, mengalami penurunan 38,96% dalam 24 jam terakhir. Perubahan harga terbaru menunjukkan peningkatan 0,14% selama sehari terakhir dan penurunan 25,72% yang signifikan selama 60 hari terakhir.

Ethereum(ETH), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada 08:13 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyatakan pasar mencerminkan korelasi beta Ethereum yang signifikan dengan Nasdaq 100, mengisyaratkan potensi pergeseran keuangan di masa depan. Analis memprediksi volatilitas berkelanjutan, dipengaruhi oleh investasi teknologi dan perkembangan yang berdampak pada sektor kripto dan teknologi tradisional.