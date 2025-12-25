Pasar Kripto Menunjukkan Optimisme Hati-hati saat Bitcoin dan Ethereum Mempertahankan Keuntungan

Lanskap kripto telah menyaksikan pergerakan stabil selama 24 jam terakhir, karena prospek keseluruhan menunjukkan optimisme yang berhati-hati. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto mengalami peningkatan $0,53%, mencapai $2,96T. Namun, volume kripto 24 jam berada di $69,97B, menunjukkan penurunan 30,89%. Pada saat yang sama, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto mencatat 28 poin, menunjukkan "Ketakutan" di pasar.

Bitcoin Mengalami Peningkatan Sedikit 0,56%, dan Ethereum Melonjak 0,05%

Khususnya, aset kripto unggulan, Bitcoin ($BTC), sekarang diperdagangkan pada $87.733,72. Level harga ini menunjukkan kenaikan 0,56% sementara dominasi pasar $BTC berada di 59,1%. Selain itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada $2.942,19, menunjukkan lonjakan 0,05%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH mencapai 12,0%.

$IRIS, $BABYPEPE, dan $DOGS Mendominasi Pemenang Kripto Harian

Selain itu, IRISnet ($IRIS), Baby Pepe ($BABYPEPE), dan HARRIS DOGS ($DOGS) adalah pemenang kripto teratas hari ini. Secara khusus, $IRIS telah melonjak 773,90%, mencapai $0,003994. Selanjutnya, harga $BABYPEPE telah mencapai $0,000005240 setelah peningkatan 745,43%. Setelah itu, lonjakan 555,72% menempatkan harga $DOGS pada $0,008739.

TVL DeFi Naik 0,28% dan Volume Penjualan NFT Mencatat Lonjakan 33,10%

Secara bersamaan, TVL DeFi telah naik 0,28% untuk menyentuh angka $118,363B. Selain itu, proyek DeFi teratas, Aave, menunjukkan peningkatan 0,57%, mencapai $33,339B. Namun, dalam hal perubahan TVL 1 hari, Credix Finance menikmati posisi terdepan di pasar DeFi dengan kenaikan 1090654% pada $40.610 selama dua puluh empat jam terakhir.

Demikian pula, volume penjualan NFT telah melonjak 33,10% untuk mencapai $9.721.768. Pada saat yang sama, koleksi NFT terlaris, DMarket, telah menyentuh posisi $1.256.907.

Kirgistan Meluncurkan Stablecoin $KGST di Binance, Polymarket Menghadapi Kekhawatiran Autentikasi Akun

Selanjutnya, industri kripto telah mencatat banyak perkembangan penting lainnya di seluruh dunia. Dalam hal ini, Sadyr Japarov, Presiden Kirgistan, telah mengonfirmasi peluncuran stablecoin $KGST yang didukung kripto di Binance. Selain itu, Polymarket telah mengaitkan pelanggaran akun konsumen dengan kelemahan penyedia autentikasi pihak ketiga. Lebih lanjut, India telah memperkenalkan reformasi ekonomi di tengah dorongan para pemimpin untuk perombakan utama.