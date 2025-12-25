Pendiri ShapeShift menukar 1,635 ETH yang sebelumnya didepositkan di THORChain dengan BCH.

PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, pendiri ShapeShift Erik Voorhees menyetorkan lagi 1.635 ETH (sekitar $4,81 juta) ke THORChain untuk ditukar dengan BCH.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Erik Voorhees mentransfer 1.635 ETH dari dompet tertautnya melalui Thorchain.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.