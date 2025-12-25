Pendiri ShapeShift menukar 1,635 ETH yang sebelumnya didepositkan di THORChain dengan BCH.

PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, pendiri ShapeShift Erik Voorhees menyetorkan lagi 1.635 ETH (sekitar $4,81 juta) ke THORChain untuk ditukar dengan BCH.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Erik Voorhees mentransfer 1.635 ETH dari dompet tertautnya melalui Thorchain.