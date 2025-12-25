Natal di Wall Street, Kekacauan pada Bitcoin: Apa yang Sedang Terjadi?

Ini Natal di Wall Street, tapi kekacauan di pasar Bitcoin (BTC). Likuiditas rendah, membuat Bitcoin menunjukkan volatilitas. Namun harganya juga sangat stabil. Selamat Natal dari redaksi Bitcoinmagazine.nl! Tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan Bitcoin? Dan apa yang bisa kita harapkan? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "like-minded" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Wall Street merayakan Natal, Bitcoin mengalami kekacauan Wall Street tutup hari ini. Institusi merayakan Natal dan merayakan keuntungan yang telah dilihat Wall Street belakangan ini. Sementara itu pasar crypto tetap buka. Bitcoin tampaknya mengalami kekacauan. Kekacauan ini terutama disebabkan oleh likuiditas rendah. BTC terjebak antara $90.000 dan $84.000. Setelah sell-off besar di Oktober, pasar Bitcoin belum pulih. Saat itu banyak posisi di pasar derivatif dilikuidasi. Likuidasi ini menyebabkan banyak likuiditas ditarik dari pasar crypto. Likuiditas ini belum pulih. Ini menyebabkan perdagangan kecil dapat memiliki efek besar. Contoh bagus tentang seberapa besar efek itu adalah apa yang terjadi dengan pasangan perdagangan BTC/USD1 di Binance. Whale Insider membagikan ini di X: JUST IN: $BTC/USD1 illiquid pair dropped to $24,111.22 on Binance exchange. pic.twitter.com/VbFy1E1HDK — Whale Insider (@WhaleInsider) December 25, 2025 Karena likuiditas rendah, penjualan menyebabkan pergerakan harga besar. BTC diperdagangkan sebentar di bawah 25.000 USD1. Jika seseorang menjual, orang lain harus membeli untuk menyelesaikan order. Jika tidak ada cukup pembeli untuk menangkap penjualan, harga sering turun. Ini persis yang kita lihat di sini. Seseorang ingin melakukan penjualan besar, sementara tidak ada cukup pembeli. Karena harga tidak benar-benar turun ke level ini, harga cepat naik lagi. Ini menunjukkan betapa berbahayanya likuiditas rendah bagi Bitcoin. Wall Street merayakan pesta Sementara Bitcoin menghadapi likuiditas rendah ini, Wall Street sedang merayakan pesta. Pasar saham Amerika sedang mengalami rally Natal, yang hampir terjadi setiap tahun. Data dari Yahoo Finance menunjukkan bahwa S&P 500, indeks saham besar, naik lebih dari 3% dalam 5 hari terakhir. Logam mulia juga naik tajam. Emas dan perak mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu Bitcoin tidak banyak bergerak. Coin ini terjebak antara $90.000 dan $84.000. Dalam kondisi saat ini, tampaknya akan sulit untuk melampaui ini. Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua crypto Akses awal ke proyek baru Rewards staking tinggi Biaya transaksi rendah Review Best wallet Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Natal di Wall Street, kekacauan di Bitcoin: Apa yang terjadi? ditulis oleh Marijn van Leeuwen dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.