Ethereum Bersiap untuk Dua Peningkatan Besar 2026: Glamsterdam dan Heze-Bogota

Ethereum sedang mempersiapkan peningkatan jaringan besar pada tahun 2026 yang dapat mengubah cara kerja blockchain. Menurut pembaruan roadmap pengembang terbaru yang dibagikan pada akhir tahun 2025, Ethereum merencanakan dua peningkatan protokol besar pada tahun 2026, yaitu fork Glamsterdam dan fork Heze-Bogota.

Peningkatan ini menargetkan transaksi lebih cepat, privasi lebih kuat, dan desentralisasi lebih baik, membantu harga token ETH rally ke depan.

Fork Glamsterdam Menargetkan Kecepatan dan Batas Gas Lebih Tinggi

Salah satu peningkatan utama yang diharapkan pada tahun 2026 adalah fork Glamsterdam, yang berfokus pada performa. Peningkatan ini memperkenalkan pemrosesan transaksi paralel, memungkinkan Ethereum menangani beberapa tugas secara bersamaan alih-alih memprosesnya satu per satu.

Bersamaan dengan ini, batas gas Ethereum diperkirakan akan meningkat tajam menjadi 200 juta, naik dari 60 juta saat ini. Ini akan memungkinkan lebih banyak transaksi masuk ke setiap blok, mengurangi kemacetan selama periode sibuk.

Perubahan penting lainnya adalah cara validator beroperasi. Alih-alih memvalidasi data transaksi lengkap, validator akan beralih ke pemeriksaan bukti zero-knowledge (ZK). Ini mengurangi beban kerja sambil menjaga keamanan jaringan.

Dengan kombinasi peningkatan ini, jaringan utama Ethereum akhirnya bisa mencapai hingga 10.000 transaksi per detik, lonjakan besar dari level saat ini.

Fork Heze-Bogota Berfokus pada Privasi dan Resistensi Sensor

Di samping peningkatan Glamsterdam yang berfokus pada kecepatan, Ethereum juga mengatasi kekhawatiran seputar privasi dan desentralisasi. Fork Heze-Bogota yang direncanakan akan berkonsentrasi pada penguatan privasi pengguna dan peningkatan resistensi sensor.

Peningkatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur terpusat dan mempersulit pihak manapun untuk memblokir transaksi.

Pengembang melihat ini sebagai langkah kunci menuju menjaga Ethereum tetap terbuka, netral, dan tanpa izin seiring adopsi global berkembang.

Mengapa Peningkatan Ethereum Ini Penting

Ethereum sudah menggerakkan sebagian besar aktivitas DeFi, NFT, dan stablecoin saat ini, tetapi biaya tinggi dan kepadatan tetap menjadi tantangan. Peningkatan 2026 bertujuan memperbaiki masalah ini di lapisan dasar.

Dengan menggabungkan kecepatan lebih tinggi, validasi berbasis ZK, dan desentralisasi lebih kuat, Ethereum memposisikan diri untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika berhasil, peningkatan ini dapat membantu Ethereum tetap kompetitif sambil tetap setia pada nilai inti keterbukaan dan keamanan.

Prospek Harga Ethereum

Data on-chain menunjukkan lebih banyak ETH berpindah ke bursa pada bulan Desember, dengan cadangan meningkat dari sekitar 16,2 juta menjadi hampir 16,6 juta ETH. Ini berarti sekitar 400.000 ETH telah ditambahkan ke saldo bursa, meningkatkan pasokan jangka pendek

Pada saat yang sama, aktivitas jaringan Ethereum melonjak tajam. Alamat aktif hampir berlipat ganda hanya dalam satu minggu, naik dari sekitar 496.000 menjadi 800.000, menunjukkan partisipasi pengguna yang meningkat.

Melihat harga Ethereum, ETH diperdagangkan tepat di bawah $2.955 dengan kapitalisasi pasar mencapai $356,7 miliar. Namun, harga ETH telah stabil setelah turun mendekati $2.850 tetapi tetap dalam fase korektif.

Ke depan, trader percaya bahwa jika kondisi pasar membaik, ETH dapat mencoba pemulihan menuju zona $3.390.