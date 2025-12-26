Prediksi Harga Solana: SOL Mendorong Level Kritis Ini – Tapi Trader Mengatakan Langkah Selanjutnya yang Paling Penting

Solana cukup merangkum suasana pasar saat ini. Yang disebut "coin of the cycle" terjebak dalam kisaran yang membosankan, dan sentimen di sekitarnya berada pada beberapa level terendah yang telah kita lihat dalam beberapa waktu. ETF SOL masih mencatat sekitar $1,4 juta dalam arus masuk pada 24 Desember, yang merupakan salah satu dari sedikit […]
