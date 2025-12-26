ETF XRP dan SOL Tarik Arus Masuk di Tengah Arus Keluar BTC, ETH

Poin-Poin Penting: Peristiwa utama menyoroti arus keluar dari BTC/ETH, arus masuk ke ETF XRP/SOL.

Arus masuk bersih ke XRP selama 27 hari berturut-turut.

Rotasi institusional menunjukkan preferensi untuk ETF altcoin dibanding kripto tradisional.

ETF XRP dan SOL Menarik Arus Masuk di Tengah Arus Keluar BTC, ETH

Pada 23 Desember 2025, ETF XRP dan Solana mengalami arus masuk bersih, sementara ETF Bitcoin dan Ethereum melaporkan arus keluar yang substansial, menyoroti pergeseran minat investasi institusional menuju altcoin.

Tren pasar ini menandakan preferensi yang berkembang untuk eksposur altcoin dengan pertumbuhan lebih tinggi, yang berpotensi mempengaruhi strategi portofolio yang lebih luas dan memengaruhi dinamika pasar cryptocurrency.

ETF Spot yang melacak XRP melanjutkan tren mereka dengan arus masuk, dengan total sekitar $8,1 juta, sementara Bitcoin dan Ethereum menghadapi arus keluar yang besar pada 23 Desember. Investor institusional sedang menyesuaikan kembali portofolio menuju altcoin.

Pergeseran ETF melibatkan pemain besar seperti BlackRock dan Grayscale, menunjukkan perpindahan dari produk BTC dan ETH ke dana XRP dan SOL. Ini menegaskan kembali minat yang berkembang pada altcoin dalam kalangan institusional.

Dinamika pasar menunjukkan ETF XRP mencapai 27 hari berturut-turut arus masuk, menunjukkan minat yang berkelanjutan. Produk BTC dan ETH mengalami arus keluar gabungan sekitar $283,5 juta, mencerminkan pergerakan signifikan di pasar. Ini sangat kontras dengan tren arus masuk yang dicatat di ETF XRP dan SOL. Menurut Analis di Phemex, arus masuk yang diamati menunjukkan realokasi modal strategis di tengah volatilitas pasar saat ini.

Analis keuangan menyarankan bahwa realokasi ini didorong oleh strategi pajak dan penyesuaian akhir tahun. ETF Altcoin, terutama untuk XRP dan SOL, menghadirkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi yang menarik fokus institusional.

Modal institusional mengalir ke ETF XRP dan SOL, sedikit mempengaruhi pasar yang mendasari tetapi tidak menyebabkan gangguan yang signifikan. ETF BTC memiliki lebih dari $100 miliar dalam aset, menyerap sebagian besar pasokan tanpa guncangan harga. Tren ini dapat menandakan pergeseran dana jangka panjang dari cryptocurrency tradisional ke altcoin. Pola historis menunjukkan rotasi ETF yang serupa, menunjukkan bahwa strategi investasi berkembang dengan perubahan dinamika pasar.

Jelajahi lebih lanjut tentang pasar cryptocurrency untuk memahami evolusi strategi investasi saat lanskap terus berubah.