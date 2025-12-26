ETF Ethereum Mengalami Penurunan Selama 2 Minggu, Namun Pengujian Ulang Level Kunci Ini Dapat Mengubah Segalanya

Harga Ethereum telah kesulitan mendapatkan kembali momentum, melayang di dekat level $3.000 selama sesi-sesi terakhir. Konsolidasi yang berkepanjangan ini telah membebani sentimen dan melemahkan kepercayaan jangka pendek di antara pemegang ETH.

Namun, sinyal on-chain yang bergeser dan perilaku harga historis menunjukkan kondisi mungkin sedang terbentuk untuk potensi rebound.

ETF Ethereum Terus Kehilangan Uang

ETF Ethereum telah menghadapi tekanan berkelanjutan selama dua minggu terakhir. Selama periode ini, hanya satu hari perdagangan yang mencatat arus masuk bersih, sebagian besar didorong oleh aktivitas Grayscale. Di luar sesi tersebut, investor secara konsisten menarik modal dari ETF ETH, menandakan kehati-hatian di seluruh saluran keuangan tradisional.

Penarikan ini tampak bersifat siklis daripada struktural. Jika Ethereum menguji ulang level support $2.798, pembeli bisa masuk kembali. Pantulan yang berhasil dan reklamasi zona tersebut dapat mengatur ulang ekspektasi pasar dan memulihkan trajektori harga naik.

Pemegang Krusial Menunjukkan Kekuatan

Arus Bersih ETF Ethereum. Sumber: SoSoValue

Data on-chain menunjukkan peningkatan momentum makro di bawah permukaan. HODler Net Position Change Ethereum, yang melacak perilaku pemegang jangka panjang, telah melonjak tajam. Indikator sekarang berada di dekat level arus keluar terbesar yang terlihat dalam lima bulan terakhir.

Pergeseran ini menunjukkan pemegang yang lebih lama mengurangi tekanan jual dan mendapatkan kembali kepercayaan pada potensi pemulihan Ethereum. Jika metrik melewati di atas garis nol, itu akan mengonfirmasi arus masuk bersih dari pemegang jangka panjang. Perilaku seperti itu secara historis mendukung stabilisasi harga dan pembalikan tren.

Harga ETH Bisa Bangkit Kembali

Ethereum diperdagangkan di dekat $2.978 pada saat penulisan, tetap terbatas di bawah penghalang psikologis $3.000. Konsolidasi ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang apakah ETH bisa menutup tahun 2025 di bawah level tersebut. Keraguan yang persisten telah menjaga volatilitas tetap tinggi dan sentimen rapuh.

Namun, dinamika ETF dan perilaku pemegang jangka panjang menunjuk pada kemungkinan pergeseran. Penarikan terkontrol menuju $2.798 bisa memberikan basis untuk rebound. Jika Ethereum merebut kembali $3.000 sebagai support, aksi harga mungkin meluas menuju $3.131 dan lebih jauh.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika momentum bullish gagal berkembang. Penembusan di bawah $2.798 akan melemahkan struktur teknis. Dalam kasus tersebut, harga Ethereum bisa meluncur menuju $2.681, membatalkan prospek bullish dan memperkuat tekanan bearish jangka pendek.