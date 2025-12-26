Apa yang Diungkap Pasar Stablecoin Senilai $310 Miliar tentang Adopsi Kripto

Pertumbuhan eksponensial adopsi stablecoin Pasar stablecoin mencapai tonggak penting pada 12 Desember 2025, mencapai total nilai $310 miliar. Ini merupakan peningkatan 70% hanya dalam satu tahun. Pertumbuhan ini bukan sekadar metrik gelembung cryptocurrency lainnya; ini menandakan pergeseran fundamental dalam cara aset digital mulai digunakan secara global. Untuk memahami mengapa pasar stablecoin senilai $310 miliar penting, pertama-tama perlu memahami apa itu stablecoin. Tidak seperti Bitcoin (BTC) atau Ether (ETH), yang berfluktuasi berdasarkan sentimen pasar, stablecoin dirancang untuk menjaga stabilitas harga dengan mereferensikan aset dasar, biasanya melalui dukungan cadangan atau mekanisme algoritmik. Ini biasanya adalah dolar AS, meskipun beberapa mengikuti euro atau komoditas seperti emas. Desain sederhana ini mengatasi masalah kritis dalam cryptocurrency: volatilitas. Saat mengirim $100 secara internasional, sebagian besar pengguna ingin tahu bahwa itu akan tiba sebagai $100, bukan $50 atau $150, tergantung pada kondisi pasar valuta asing. Stablecoin memungkinkan ini dengan bertindak sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan ekonomi terdesentralisasi. Pasar didominasi oleh USDT (USDT) dari Tether, dengan $172 miliar, dan USDC (USDC) dari Circle, dengan $145 miliar. Bersama-sama, mereka menyumbang sekitar 80% dari aktivitas transaksi stablecoin global. Konsentrasi ini mengungkapkan sesuatu yang penting tentang adopsi crypto: Pengguna cenderung memprioritaskan efek jaringan dan kepercayaan daripada kebaruan teknologi semata. Tahukah Anda? Di banyak bursa cryptocurrency utama, stablecoin sekarang menyumbang sekitar 80% dari total volume perdagangan, yang secara efektif berfungsi sebagai kaki kas default dari pasar aset digital.

Revolusi pembayaran global yang berkembang secara diam-diam Stablecoin menunjukkan potensi transformatif terbesar mereka dalam pembayaran lintas batas. Transfer uang internasional tradisional bergantung pada beberapa perantara, termasuk bank koresponden, lembaga kliring, dan broker valuta asing. Setiap lapisan menambah biaya dan keterlambatan. Transfer internasional biasa dapat memakan waktu tiga hingga lima hari kerja dan menghabiskan biaya 2%-3% dari nilai transaksi. Transfer berbasis stablecoin dapat diselesaikan dalam hitungan menit dengan biaya serendah sebagian kecil persen. Beberapa penyedia remitansi melaporkan pengurangan biaya hingga 95% saat beralih dari jalur pembayaran tradisional ke penyelesaian stablecoin, sambil juga mengurangi waktu penyelesaian dari hari ke menit. Di ekonomi dengan inflasi tinggi seperti Argentina dan Venezuela, stablecoin semakin digunakan sebagai penyimpan nilai ketika mata uang lokal menjadi tidak stabil. Ini mencerminkan bentuk inklusi keuangan di mana individu mendapatkan akses ke aset digital yang relatif stabil tanpa bergantung pada rekening bank tradisional di wilayah dengan infrastruktur perbankan terbatas. Tahukah Anda? Penelitian dari FIS menunjukkan bahwa hampir tiga perempat konsumen akan bersedia mencoba stablecoin jika ditawarkan oleh bank mereka, sementara hanya 3,6% yang mengatakan mereka merasa nyaman menggunakan penyedia yang tidak diatur.

Permintaan institusional sangat penting untuk adopsi stablecoin Baik itu akuisisi Stripe terhadap platform stablecoin Bridge, pengenalan Circle terhadap blockchain layer-1 Arc atau Stable yang didukung Tether meluncurkan protokol layer-1 mereka sendiri, jelas bahwa pemain utama semakin berinvestasi dalam infrastruktur yang dibangun khusus yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi stablecoin. Menurut laporan "Stablecoins in Banking" 2025 dari Fireblocks, hampir setengah dari institusi yang disurvei sudah menggunakan stablecoin dalam pengaturan operasional, dengan 41% lainnya sedang menguji coba atau merencanakan implementasi. Di antara pengguna aktif, kasus penggunaan paling umum adalah transaksi lintas batas. Survei Ernst & Young menemukan bahwa 62% menggunakan stablecoin untuk membayar pemasok, sementara 53% menerimanya untuk pembayaran bisnis. Pergeseran institusional dari spekulasi ke kebutuhan operasional membentuk kembali adopsi stablecoin. Bendahara korporat semakin memandang stablecoin sebagai alat alur kerja. Modal yang bergerak melalui sistem perbankan tradisional dapat menimbulkan biaya peluang dan risiko mata uang, sementara stablecoin memungkinkan penyelesaian yang hampir instan, 24/7 dengan visibilitas yang lebih baik. Tahukah Anda? Survei industri pada 2025 menunjukkan bahwa stablecoin sering kali merupakan produk blockchain pertama yang diuji coba institusi secara internal, bahkan sebelum paparan Bitcoin atau Ethereum, karena mereka paling selaras dengan alur kerja uang dan perbendaharaan yang ada.

Stablecoin telah berkembang menjadi fondasi DeFi Stablecoin memainkan peran sentral dalam tumpukan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Protokol utama seperti Aave dan Curve menyusun pool pinjaman dan perdagangan inti mereka di sekitar stablecoin karena mereka menawarkan jaminan yang dapat diprediksi dengan volatilitas rendah. Pengembang juga bereksperimen dengan aset stabil yang menghasilkan imbal hasil, seperti USDe (USDE) dari Ethena, yang dirancang untuk menghasilkan pengembalian secara otomatis dan mengubah mata uang pasif menjadi modal produktif. Volume transaksi stablecoin mencerminkan peran ini. Pada 2025, volume transfer onchain yang terkait dengan stablecoin utama mencapai level multi-triliun dolar pada basis tahunan, dengan tingkat pertumbuhan yang, dalam periode tertentu dan diukur dengan nilai penyelesaian mentah, telah melampaui jaringan kartu tradisional. Volume penyelesaian stablecoin mulai menyaingi penyedia pembayaran global, meskipun sebagian besar pengguna tidak berinteraksi dengan jalur ini secara langsung. Tahukah Anda? Pada 2025, lebih dari setengah dari total nilai terkunci DeFi berada dalam stablecoin, menjadikannya jaminan utama dan unit akuntansi untuk banyak protokol pinjaman onchain dan pool likuiditas.

Pertanyaan skala: Dari miliaran ke triliun Judul $310 miliar menimbulkan pertanyaan yang jelas: Jika stablecoin begitu berguna, mengapa pasar belum berkembang ke kisaran triliun dolar? Jawabannya terletak pada bagaimana adopsi infrastruktur keuangan biasanya berkembang, secara bertahap pada awalnya dan kemudian tiba-tiba. Saat ini, stablecoin terutama berfungsi sebagai infrastruktur perdagangan dalam pasar crypto dan sebagai jalur pembayaran lintas batas untuk remitansi dan arus institusional. Agar stablecoin dapat berkembang secara bermakna, beberapa lapisan infrastruktur masih perlu matang. Ini termasuk on-ramp dan off-ramp yang patuh yang menghubungkan bank dan dompet, alat merchant yang membuat penerimaan stablecoin semudah pembayaran kartu, dan antarmuka pengguna yang mengabstraksi kompleksitas blockchain. Beberapa analisis industri memodelkan skenario di mana pasokan stablecoin mencapai $2 triliun pada 2028, dengan asumsi integrasi yang lebih luas oleh lembaga keuangan besar. Proyeksi ini didasarkan pada evolusi stablecoin dari alat yang berfokus pada perdagangan menjadi lapisan uang tunai digital yang lebih serbaguna yang digunakan di seluruh e-commerce, pembayaran business-to-business, dan keuangan tertanam. Tahukah Anda? Di bawah Markets in Crypto-Assets (MiCA) dan Guiding and Empowering Nation's Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, stablecoin terkemuka yang didukung fiat diharuskan untuk sepenuhnya dicadangkan dengan aset berkualitas tinggi dan tunduk pada audit dan pengungkapan reguler. Struktur ini lebih dekat dengan keuangan tradisional yang diatur daripada banyak eksperimen crypto awal.